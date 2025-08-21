Llega el Foro Provincial de Turismo 2025 a Gualeguaychú

La ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, será sede del Foro Provincial de Turismo 2025 a realizarse el martes 26 de agosto. La jornada es organizada por la Municipalidad local a través de la Subsecretaría de Turismo, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos.

El encuentro contará con la participación de representantes del sector turístico local, provincial y nacional, en una propuesta que busca construir colectivamente un turismo entrerriano innovador, diverso y fortalecido.

Centro de Convenciones de Gualeguaychú

Al respecto, Fernando Zubillaga, subsecretario de Turismo de Gualeguaychú afirmó que: “Este foro es una jornada pensada para el desarrollo. Queremos generar un espacio que inspire a cada destino a reconocer su potencial y a proyectarlo colectivamente, con tecnología, identidad y trabajo en red”.

La agenda del foro estará centrada en los nuevos paradigmas del turismo en el siglo XXI, analizando los cambios culturales, tecnológicos y de consumo que transforman la actividad a nivel global.

Entre los ejes principales se destacan el rol estratégico de las agencias de viaje en la articulación de propuestas integrales, el posicionamiento de destinos, la dinamización de las economías regionales, el desarrollo del turismo gastronómico como vínculo entre identidad, tradición y producción local, y el turismo de naturaleza como herramienta para la conservación y el desarrollo sustentable.

Asimismo, se abordarán las oportunidades que ofrecen el marketing digital y las nuevas tecnologías aplicadas a la comercialización turística, con especial atención en la atención multicanal, la fidelización de públicos y la adaptación a nuevos hábitos de consumo.

El evento contará con un espacio para destacar el crecimiento del enoturismo en Entre Ríos

El formato propone una experiencia integral con transmisión en vivo, espacio de streaming para entrevistas y detrás de escena, y zona de food trucks con sabores locales. Además, marcas y emprendimientos regionales participarán con degustaciones, sorteos y actividades especiales.

El cierre del evento, a desarrollarse en el Centro de Convenciones Municipal estará a cargo de un show del Carnaval del País, que dará un broche festivo y representativo de la identidad gualeguaychuense.

Cronograma: temas y referentes

- 8:00 horas – Acreditaciones

- 9:00 – Apertura oficial con la participación de autoridades: Mauricio Germán Davico, Jorge Diego Satto y Fernando Zubillaga.

- 9:30 a 10:15 – Charla: “Los destinos turísticos ante los nuevos paradigmas y desafíos del siglo XXI”- Carlos Esteban Bassan

- 10:30 a 11:30 – Panel: “Agencias de viaje. Rol e importancia en la venta de los destinos turísticos”.

- 12:00 a 13:30 – Panel: “Identidad gastronómica como impulsor de los destinos turísticos”.

- 14:00 a 16:15 – Panel: “Turismo de naturaleza como motor de desarrollo sustentable. Casos de éxito y experiencias”.

- 16:15 a 17:00 – Charla: “Posicionamiento y venta del destino. La importancia de la experiencia, calidad de servicio y política de atención”.

- 17:15 a 18:00 – Charla: “Marketing digital y nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al turismo. Estrategia y transformación”.

- 18:15 a 19:00 – Charla: “Enoturismo en Entre Ríos. De la producción y degustación hacia la experiencia integral”.

- 19:00 horas – Cierre con Show del Carnaval del País y degustación de vinos locales.