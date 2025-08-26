La ONU y Entre Ríos se unen por la Igualdad de Género y la autonomía económica de la Mujer

En un encuentro realizado en Buenos Aires, el gobernador Rogelio Frigerio y referentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, acordaron progresar en el trabajo en conjunto mediante iniciativas para erradicar la violencia de género.

El mismo se llevó a cabo este lunes en la Casa de Entre Ríos, en la capital del país, donde Frigerio recibió a la oficial a cargo ad interimde la ONU Mujeres en Argentina, Magdalena Furtado, y a la coordinadora del Programa País de dicha entidad, Verónica Baracat, con quienes acordó avanzan en programas de fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres.

Rogelio Frigerio con Magdalena Furtado, ONU Mujeres en Argentina,

Al respecto, Magdalena Furtado expresó las sensaciones de la audiencia y anticipó aspectos de la colaboración delineada. “Fue muy fructífera la reunión para estrechar los lazos y el trabajo entre ONU Mujeres y la provincia de Entre Ríos. Hay demandas, sobre todo en dos temáticas: la violencia hacia las mujeres y la autonomía económica de las mujeres que, según dijimos con el gobernador, son dos caras de la misma moneda”, analizó la funcionaria.

“Creemos que hay que profundizar este trabajo y desde ONU Mujeres compartimos algunos programas que podríamos poner en marcha en la provincia. Por ejemplo, para poder brindar la autonomía económica a las mujeres, desde nuestra organización se brindarían pequeñas donaciones que después pueden ir de la mano con otros programas a los que sí puede acceder la provincia, como los créditos del CFI”, citó Furtado.

Tras referirse al programa del Desarrollo Productivo de las Mujeres del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la referente de ONU Mujeres agrego que: “El programa de pequeñas donaciones les puede dar la oportunidad para adquirir material o maquinaria para fortalecer su emprendimiento, lo que les permite dar un salto cualitativo en su autonomía económica”.

Al concluir el encuentro, Furtado anunció la presencia del organismo internacional apoyando un encuentro de mujeres que sufren violencia de género, que se desarrollará en la ciudad de Colón a fines de octubre próximo.