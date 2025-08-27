La mujer baleada por su ex pareja policía evolución favorable

Según un informe médico de las últimas horas, indica que Carolina Huck, la mujer de 30 años de edad, que fue baleada por su ex pareja el pasado domingo 24 de agosto en Gualeguaychú, muestra una evolución favorable, aunque continua en riesgo de vida.

El informe dio a conocer que a la mujer “víctima de intento de femicidio”, se le bajó la sedación y despertó. Además, mostró motricidad y expresiones de movimiento, aunque continúa intubada y con asistencia respiratoria.

Terapia intensiva. imagen Ilustrativa.

Carolina sufrió un disparo a muy corta distancia, con orificio de salida, hecho que fue causado por Mariano Corvalán, un sargento de la Policía de Entre Ríos de 38 años que utilizó su propia arma reglamentaria intentando quitarle la vida a la madre de su hija.

Recordemos que Corvalán, poco después de dispararle a su pareja, se disparó él mismo en la mandíbula, por lo que se encuentra en grave estado de salud, con respiración asistida y riesgo de vida. Se informó que este miércoles se evaluará una reducción de la sedación para comenzar a despertarlo.