Un policía entrerriano le disparó a su esposa y luego intentó quitarse la vida

Un trágico hecho se produjo en la noche de este domingo 24 de agosto en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, cuando un oficial de la Policía de Entre Ríos, dispara contra su esposa con el arma reglamentaria e intenta quitarse la vida posteriormente.

Alrededor de las 21,30 horas, en una vivienda de Gutenberg y La Rioja de dicha ciudad, el policía Mariano Leonel Corvalán, de 38 años de edad, le disparó a quien fuera su pareja, Carolina Ivana Huck de 30 años, y poco después se pegó un tiro en la cabeza.

Casa de Policía

Si bien se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el trágico hecho, se supo que Corvalán le efectuado a la víctima un disparo que ingresó en la parte baja del tórax y alta del abdomen, por lo cual la chica debió ser intervenida de urgencia, con compromiso en los dos pulmones y el abdomen.

Se supo también que el propio Corvalán llamó al Comando Radioeléctrico, y desde la Policía se envió una ambulancia para que Carolina sea trasladada al Hospital Centenario. En ese contexto, cuando la médica llegó al lugar, el policía salió hacia la vereda y se disparó en la mandíbula.

Se informó que la mujer se encuentran en grave estado de salud, mientras que el policía está en estado crítico, con pérdida de masa encefálica. Ambos tienen una hija en común, de 5 años de edad, que está con sus familiares.

Antecedentes

Respecto al Policía de 39 años, se conoció que se desempeñaba en la Policía Motorizada de Gualeguaychú. “Corvalán no tenía antecedentes y es muy buen funcionario, me llama la atención el desenlace” dijo el jefe de Policía local, comisario inspector Luis Báez, en declaraciones a Radio Máxima .

“Es lamentable lo ocurrido” expresó el funcionario haciendo referencia al caso del uniformado que lleva once años perteneciendo a la fuerza policial, en la sección Motorizada del Comando Radioeléctrico, y ahora disparó contra su pareja y luego intentó quitarse la vida.

“No tenemos ningún antecedente de problemas de pareja. Es un funcionario con muy buen desempeño en su función, lleva varios años como personal motorizado, del comando radioeléctrico. Por eso llama la atención este desenlace que tuvo en su domicilio”, afirmó Báez.

Asimismo, el jefe de Policía local explicó que el mismo sargento que ejecutó el disparo contra su pareja, es quien ayuda a los ambulancieros a trasladarla para su posterior atención en el Hospital. Posteriormente se comunica con una hermana de él, para que retire a la niña del lugar. “No sabemos si la hija menor estuvo directa o indirectamente presente en el momento del disparo que el efectúa”, sostuvo.

Para finalizar, Báez dijo que: “En la vereda del domicilio, cuando llega el personal al lugar, Corvalán se dispara con un tiro ascendente, en la parte de la mandíbula, con el arma reglamentaria. Sus mismos compañeros lo asisten y lo trasladan en el móvil al hospital.

“Él se dispara delante de los funcionarios de la comisaría cuarta, que son los primeros que llegan al lugar, del móvil 1223, quienes, al querer hablar con él, se efectúa el disparo. No les dio tiempo a nada, ni para sacarle el arma reglamentaria de las manos”, indicó.