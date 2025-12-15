La Fiesta del Vecino crece y ya es uno de los eventos barriales con mayor participación

La Fiesta del Vecino del barrio Suburbio Sur reunió a familias, instituciones y referentes comunitarios en una jornada atravesada por la música, la participación y el trabajo colectivo, con una propuesta que combinó espectáculos en vivo, sorteos, actividades comunitarias y el acompañamiento de distintas áreas municipales.

La tradicional Fiesta del Vecino volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, identidad y participación comunitaria, reafirmando el sentido de pertenencia y el trabajo conjunto entre vecinos, instituciones y los distintos actores que forman parte de la vida barrial.

Fiesta del Vecino

Del encuentro participaron el intendente Mauricio Davico y autoridades del Gobierno de Gualeguaychú, quienes compartieron la noche de baile y celebración junto a los vecinos, destacando el trabajo sostenido de la comisión vecinal y su rol como nexo permanente entre el barrio y el Estado local.

Durante la jornada, la comunidad pudo acceder a información y servicios de los distintos espacios presentes, entre ellos el CAPS Suburbio Sur, que realizó controles de VIH y vacunación; ANAF, con acciones de acompañamiento social; y el área de Veterinaria, que brindó turnos para castraciones.

Fiesta del Vecino

La noche también tuvo el funcionamiento de una cantina a cargo de la comisión vecinal, cuya recaudación será destinada a la Parroquia Santa Rosa y San Ramón.

El encuentro contó con la bendición del padre Maximiliano Zanardi, quien fue especialmente reconocido por su compromiso con la comunidad y los proyectos que impulsa junto a los vecinos. También se realizaron reconocimientos a personas del barrio por su trabajo y acompañamiento en el proceso de creación de la Escuela N.º 117 “María Elena Walsh”.

Fiesta del Vecino

La propuesta artística incluyó presentaciones musicales de grupos y solistas, además de concursos y sorteos, con el acompañamiento de comercios locales que realizaron donaciones para la actividad.

En ese marco, se presentó formalmente la nueva comisión vecinal del Suburbio Sur, renovada este año como parte del proceso que alcanzó a más de 45 comisiones vecinales en la ciudad.