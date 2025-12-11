Abrieron la convocatoria para locales del Mercado Municipal del Munilla

Se encuentra abierta la convocatoria pública para la adjudicación, contratación y explotación comercial de 2 locales del Mercado Municipal del Munilla, una oportunidad destinada a emprendimientos que deseen incorporarse a este tradicional espacio comercial y gastronómico.

El llamado está dirigido a emprendedores, comerciantes, gastronómicos, productores locales y proyectos que busquen desarrollar propuestas innovadoras, culturales o de servicios dentro del mercado, fortaleciendo la diversidad de la oferta disponible.

Mercado Munilla Gualeguaychú

El proceso fue establecido mediante el Decreto Nº 5252/2025, en el marco de la normativa vigente que regula el funcionamiento del mercado. Los locales disponibles forman parte del predio ubicado en el acceso a la costanera del tiempo, a la vera del arroyo Munilla y sobre la Avenida Parque Cándido Irazusta, en San José de Gualeguaychú.

Las propuestas deberán presentarse de manera presencial en la oficina de Administración del Mercado Municipal del Munilla, hasta el 18 de diciembre a las 10 horas. La apertura de ofertas se realizará ese mismo día a las 11 horas, en la sede municipal (Hipólito Irigoyen 75).

Para inscribirse, los interesados deberán completar la documentación indicada en el Pliego de Condiciones Particulares, disponible para consulta y descarga en el sitio web oficial del municipio. Allí se detallan los requisitos, criterios de evaluación y características de cada local.

Esta convocatoria apunta a fortalecer el desarrollo comercial local y consolidar al Mercado del Munilla como un espacio abierto a la comunidad, con propuestas diversas, de calidad y en constante crecimiento.