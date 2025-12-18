Vía Gualeguaychú / Accidentes de tránsito

Impactante vuelco de un vehículo en la madrugada deja una persona hospitalizada

Un accidente ocurrido en la zona norte de la ciudad, terminó con un automóvil volcado y su conductor trasladado al hospital para recibir atención médica.

Cecilia Martínez
18 de diciembre de 2025,

Imponente vuelco

Un automóvil volcó en la madrugada, alrededor de las 5:40, cuando circulaba por la zona urbana. El conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital local, mientras se investigan las causas del siniestro.

Tránsito Gualeguaychú
Tránsito Gualeguaychú

Según testigos, el vehículo circulaba a alta velocidad por calle República del Líbano en dirección norte de Gualeguaychú, perdió el control, impactó contra un montículo de tierra y luego contra un poste de alumbrado público, provocando el vuelco y la colisión contra el cordón de la calle G. Méndez.

Personal de tránsito municipal intervino para retener el vehículo y la licencia de conducir, ya que el conductor se negó a realizar el control de alcoholemia. La situación se encuentra bajo investigación para determinar responsabilidades y causas del accidente.

El accidente involucró un Volkswagen Gol Trend, y en el lugar intervino personal de la Comisaría Sexta, que colaboró con el traslado del conductor y coordinó con tránsito para las medidas correspondientes.

