Intendente de Colón sufre un grave accidente vial en Brasil junto a su familia

El intendente de Colón, José Luis Walser, protagonizó un grave accidente vial mientras se trasladaba con su familia en una ruta del estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. El siniestro ocurrió en medio de fuertes lluvias que afectaban la visibilidad y las condiciones de circulación.

Tras el accidente, la esposa del intendente debió ser intervenida quirúrgicamente y posteriormente trasladada a un centro asistencial de mayor complejidad en Porto Alegre, donde permanece con diagnóstico reservado. Una de sus hijas, menor de edad, también quedó internada y aguarda una intervención médica.

Comunicado de la intendencia de Colón, ER.

El resto de la familia se encuentra fuera de peligro, según informaron desde el municipio, que pidió a la comunidad acompañar con mensajes de apoyo y estar atenta a futuras novedades sobre la evolución de los heridos.

José Luis Walser y familia.

Por el momento no se difundieron detalles sobre las causas ni las circunstancias precisas del siniestro, y se aguarda información oficial una vez que se complete la evaluación médica y el relevamiento correspondiente.