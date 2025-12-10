Gualeguay hizo historia: la 6ª Fiesta Provincial del Patí Gualeyo rompió todos los récords

La 6ª edición de la Fiesta Provincial del Patí Gualeyo volvió a demostrar su notable éxito, consolidándose como uno de los encuentros de pesca deportiva más convocantes de la región. La jornada reunió a competidores, familias y equipos de distintos puntos del país, en un marco de tradición, emoción y crecimiento sostenido.

Con un récord histórico de 260 embarcaciones inscriptas, participaron pescadores de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa, Corrientes, Entre Ríos y delegaciones de Uruguay y Brasil, reflejando el alcance nacional e internacional que ha ganado la competencia.

6ª Fiesta Provincial del Patí

La organización estuvo a cargo de la barra pesquera Peña El Bocha, junto a la Municipalidad, empresas, comercios, particulares y el acompañamiento de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, articulando esfuerzos para ofrecer una fiesta que volvió a posicionarse entre las más importantes del calendario deportivo.

El evento del 7 de diciembre se integró al notable movimiento turístico del último fin de semana largo en Entre Ríos, que registró 193.161 visitantes. En ese marco, Gualeguay alcanzó una ocupación del 98 %, ubicándose entre los destinos con mayor demanda y ratificando el peso que el Patí Gualeyo tiene como motor turístico y cultural.