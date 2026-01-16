Gualeguay en la agenda provincial por temas ambientales y viales estratégicos

Autoridades provinciales y municipales mantuvieron un encuentro de trabajo en el que se abordaron necesidades prioritarias de Gualeguay vinculadas al ambiente, la infraestructura vial y el desarrollo de la ciudad, con el objetivo de avanzar en soluciones articuladas.

El gobernador Rogelio Frigerio y la intendente de Gualeguay, Dora Bogdan, mantuvieron un encuentro de trabajo en el que abordaron problemáticas estructurales y necesidades prioritarias de la localidad vinculadas al ambiente, la infraestructura vial y el desarrollo urbano, además de proyectos en marcha que requieren acompañamiento provincial para su continuidad y concreción.

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de avanzar en el saneamiento del basural municipal, una demanda histórica de la comunidad. Desde el municipio se expuso la urgencia de intervenir el predio de manera adecuada, con la posibilidad de hacerlo a través de una cooperativa, y se solicitó el respaldo de la Provincia para llevar adelante un proceso que permita dar una solución definitiva desde una perspectiva ambiental.

En materia vial, se dialogó sobre la continuidad del plan de intertrabado, una modalidad de pavimentación con adoquines de hormigón que la municipalidad viene ejecutando. Tras completar uno de los cuarteles con recursos propios, se planteó la necesidad de avanzar en los sectores restantes para completar el esquema urbano y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En ese marco, se analizó la posibilidad de acceder a herramientas de financiamiento provincial, como un fideicomiso, que permitiría sostener el ritmo de las obras y ampliar su alcance en distintos puntos de la ciudad.

Además, durante el encuentro se compartieron las expectativas por el desarrollo de los corsos, que ya iniciaron su programación y se extenderán durante los fines de semana de enero y febrero. La intendenta destacó el trabajo conjunto entre el municipio, las comparsas y sus integrantes, y remarcó el impacto cultural y turístico del evento, invitando a la comunidad entrerriana a participar.