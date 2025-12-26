Fin de año con horarios especiales en reservas naturales y servicios ambientales

En el marco de los festejos de Año Nuevo, el Gobierno local implementó horarios especiales en reservas naturales y servicios vinculados al cuidado ambiental y la higiene urbana. Los cambios buscan ordenar el funcionamiento de los dispositivos municipales durante estas fechas.

Las modificaciones por las celebraciones del nuevo año alcanzan a distintos espacios municipales, por lo que se recomienda a los vecinos tener en cuenta los nuevos horarios y planificar con anticipación el uso de los servicios.

Reservas naturales

El Centro de Interpretación del Patrimonio Natural La Delfina y la Reserva Natural Las Piedras funcionarán hasta las 13 horas los días 31 de diciembre. Ambos espacios permanecerán cerrados el 1 de enero y retomarán su horario habitual el 2 de enero.

Las Estaciones de Transferencia y el Ecoparque tendrán el mismo esquema: atención hasta las 13 horas el 31 de diciembre, cierre total el 1 de enero y reapertura el 2 de enero desde las 5 horas. Durante la jornada de cierre se dispondrán volquetes en el exterior para facilitar la disposición de residuos.

Servicios ambientales

En tanto, la Cabina Sanitaria de Gualeguaychú, atenderá hasta las 14 horas el 31 de diciembre, y no prestará servicio el 1 de enero. Volverá a funcionar el 2 de enero desde las 0 horas.

Desde el Gobierno local solicitaron a los vecinos considerar estos cambios y organizarse con tiempo, para disfrutar el fin de año sin descuidar el compromiso con el ambiente y la limpieza de la ciudad.