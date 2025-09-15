Entre Ríos sostiene ante la Corte Suprema su reclamo por los excedentes de Salto Grande

El Gobierno de Entre Ríos ratificó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la continuidad del juicio contra el Estado nacional por el incumplimiento en el pago de los excedentes de Salto Grande. Se trata de los derechos económicos y federales establecidos en el acuerdo firmado en 1998 entre la Nación y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

En un escrito firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, la provincia de Entre Ríos reafirmó su demanda por el cumplimiento del acuerdo firmado en 1998, que estableció la distribución de esos recursos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de la República Argentina. Órgano máximo del Poder Judicial. foto: Prensa Corte Suprema de Justicia de la Nación

Entre Ríos recibió más de 495 millones de dólares desde la firma del acuerdo, en 1998, aunque la mayor parte fue transferida hasta 2012. Desde ese año, el envío de fondos se redujo drásticamente por un cambio en la metodología aplicada por la Nación.

Recordemos que hace unos meses atrás, se conocía el aval de la Corte Suprema en el reclamo de Entre Ríos contra el Gobierno Nacional y desde el gobierno entrerriano expresaban: “Estamos reclamando que se cumplan los compromisos asumidos y se restituya lo que le corresponde a Entre Ríos por derecho”.

La reciente normativa nacional que restituye el sistema original de cálculo de precios, respalda la posición de la provincia y refuerza la decisión de mantener la causa. Al respecto, el gobierno provincial considera que estos fondos son claves para el desarrollo de la provincia de Entre Ríos.