Entre Ríos lanzó la convocatoria del 4º Salón Anual de Fotografía

Organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, se anunció el 4º Salón Anual de Fotografía. Podrán participar fotógrafos mayores de 18 años. El anuncio de los seleccionados se realizará el 24 de octubre. Conocé bases y condiciones.

Además de tener la mayoría de edad, los concursantes deben ser nativos y/o oriundos de otros lugares del país y argentinos naturalizados, con una residencia mínima, continuada y permanente de dos años en la Provincia, a la fecha del llamado a concurso.

4º Salón Anual de Fotografía

Las fotografías deberán participar en las siguientes secciones:

- Monocromas (Blanco y Negro): Obras en escala de grises, incluyendo aquellas viradas íntegramente en un solo color.

- Policromas (Color): Fotografías que contengan múltiples colores o sean modificadas por un virado parcial o añadido de color.

Las bases se pueden consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1d6StLcaGyCvyGCEF0oRtSfpjbt7WD3_t/view?usp=sharing.

Se comparte también un instructivo con información aclaratoria: https://drive.google.com/file/d/1sL9DK3DfHOK7HSHFt1_QF2YU54t9fe5v/view.

Se otorgarán los siguientes premios adquisición:

Sección Blanco y Negro

- Primer Premio: $700.000

- Segundo Premio: $600.000

- Tercer Premio: $500.000

Sección Color

- Primer Premio: $700.000

- Segundo Premio: $600.000

- Tercer Premio: $500.000

Calendario

Es importante aclarar que el calendario indica que la recepción de obras será desde el 1 de septiembre al 29 de septiembre, y la apertura de sobres se llevará a cabo el 9 de octubre.

En cuanto a la actuación del Jurado, se desarrollará del 10 al 20 de octubre, mientras que el anuncio de obras seleccionadas será el 24 de octubre. La inauguración y entrega de premios se anunció para el 6 de diciembre.