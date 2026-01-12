El verano se enciende con La Joaqui y Luck Ra en la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Entre Ríos vuelve a poner en marcha una de las festividades más convocantes del verano, la Fiesta Nacional de la Playa de Río. En la puerta de ingreso a la microrregión, el evento ofrecerá propuestas deportivas, culturales y una destacada cartelera artística, pensadas para públicos de todas las edades.

Sobre esta celebración popular, el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, destacó su valor simbólico para la identidad turística entrerriana. Señaló que la Fiesta Nacional de la Playa de Río representa el nacimiento del turismo en Entre Ríos y remarcó que la celebración expresa la esencia de la provincia y su vínculo histórico con el río y el entorno natural.

Fiesta Nacional de la Playa de Río

La festividad se desarrollará del miércoles 14 al domingo 18, en Concepción del Uruguay con apertura del predio desde las 19 horas y espectáculos musicales a partir de las 20. La programación artística fue diseñada para todos los públicos y contará con entradas a valores populares durante todas las noches.

La grilla incluirá noches temáticas, una jornada infantil y una amplia propuesta gastronómica, con más de 30 food trucks y alrededor de 40 artesanos. Entre los shows confirmados se destacan artistas nacionales como Las Pelotas, La Joaqui y Luck Ra, que formarán parte de una cartelera variada y de gran convocatoria.

Fiesta Nacional de la Playa de Río

Como novedad, la directora de Turismo municipal, María Laura Saad, anunció que la ciudad será sede de la Playa Olímpica, una iniciativa del Comité Olímpico Argentino. La propuesta deportiva se desarrollará en la Isla del Puerto, a orillas del río Uruguay, e incluirá 14 disciplinas a lo largo de tres fines de semana.

Entre las competencias previstas se encuentran seven de rugby, handball playa, vóley, hockey beach, fútbol femenino, ajedrez y otras disciplinas que ya son tradicionales en la ciudad, consolidando a Concepción del Uruguay como referente deportivo y turístico durante todo el año.

La Fiesta Nacional de la Playa de Río se reafirma así como una propuesta integral y familiar que combina deporte, música y gastronomía, fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad y de la microrregión Caminos del Palacio como destino de verano ligado al río y la vida al aire libre.