El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para este fin de semana

Desde el área de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos,informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para todo el territorio provincial, por lluvias y tormentas para las próximas horas.

Según se informó, todo el territorio provincial será afectado por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Alerta amarilla

El alerta emitido para este sábado 20 de septiembre, prevé valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Además se recuerda a la población tomar en cuenta las precauciones.

Ante una alerta meteorológico, se recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.