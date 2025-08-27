El policía que le disparó a su exmujer será imputado por “tentativa de femicidio”

Según el fiscal Jorge Gutiérrez, el sargento de la Policía de Entre Ríos Mariano Leonel Corvalán que disparó contra Carolina Huck el pasado domingo, será imputado por “tentativa de femicidio” en perjuicio de su expareja. Esa figura penal, contempla penas de hasta 15 años de prisión.

Gutiérrez también confirmó que encargó pericias a Gendarmería Nacional, y que se estudia realizar una Cámara Gesell a la menor“hija” de la pareja que habría presenciado el hecho. “Tendría que hacerle una Cámara Gesell a la niña y reconstruir cómo era la vida de esa pareja”, señaló en diálogo con Radio Máxima .

Móvil Policía ER

El funcionario judicial también anticipó que se prevé contactar al entorno más cercano de la pareja. “Esto está agravado, porque se lo toma como una tentativa de femicidio, agravado por la condición de mujer, por ser el cónyuge. Más grave de lo que la calificación ya está, no se puede”, manifestó Gutiérrez.

El fiscal también aclaró que dentro del proceso de investigación se analizará la ropa de la pareja para detectar rastros de pólvora, y descartó que el policía hubiera olvidado poner el seguro en el arma 9 milímetros que se secuestró.

Respecto al secuestro de los teléfonos, aclaró que se trata de dos móviles. “Uno estaba adentro y otro en la calle, que podría ser de un policía o de una parienta de él, que le pidió a la hermana que fuera a buscar a la niña”, subrayó Gutiérrez.

Recordemos que el detenido permanece con custodia policial en el Hospital de Gualeguaychú, dado a que puso en riesgo su vida disparándose con su arma. Se anunció que las pericias las realizará Gendarmería Nacional y ellos tomarían la custodia autorizados por el ministerio de Seguridad.