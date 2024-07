El HCD de Gualeguaychú aprobó la eliminación de la sobretasa inmobiliaria

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Gualeguaychú, trató el proyecto de ordenanza presentado por el bloque de concejales de “Juntos por Entre Ríos” para la eliminación de la sobretasa inmobiliaria.

En general y por cada artículo, los concejales del oficialismo aprobaron la Ordenanza que elimina la sobretasa inmobiliaria, mientras que los tres ediles de “Más por Entre Ríos”, manifestaron su voto negativo a la iniciativa del Ejecutivo municipal.

Los artículos 162° al 167°, comprendidos en el título XXIV – “Fondo de Desarrollo Habitacional” de la Ordenanza N° 11506/2010 (Código Tributario Municipal) y el título XXII “Fondo de desarrollo habitacional, Sobretasa general inmobiliaria” de la Ordenanza Nº11506/2010 ccd. y sus modificaciones; y el articulo Nº60 de la Ordenanza General Impositiva 10.446/2000 y sus modificatorias, incorporado por el artículo 3º de la ordenanza 11506/2010.

Cabe destacar que la derogación dispuesta en el artículo anterior tendrá vigencia desde el próximo periodo a liquidar desde su promulgación, y no operará en forma retroactiva, a las liquidaciones ya practicadas en 2024.

Al respecto, el intendente Mauricio Davico había hecho declaraciones sobre el tema considerando que: “Es inconstitucional y no corresponde su aplicación. Primero, porque una tasa debe tener una contraprestación. O sea, el municipio cobra la tasa de barrido, limpieza. Y acá había una sobretasa, pero no una contraprestación. No es que se barría más”.