El Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia recibió el reconocimiento de la AICE

La Municipalidad de Gualeguaychú recibió una carta formal de aval institucional por parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), en respaldo a su decisión de avanzar con políticas públicas integrales orientadas a la Primera Infancia.

La organización internacional destaca y acompaña especialmente la realización del “Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia”, que tendrá lugar el martes 23 y miércoles 24 de septiembre en la ciudad y es organizado por la Dirección de Educación de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia. Foto ilustrativa.

El reconocimiento de AICE pone en valor el camino sostenido que viene construyendo la ciudad en materia de desarrollo temprano, y resalta el rol clave que deben asumir los gobiernos locales en la creación de condiciones adecuadas para el crecimiento físico, emocional, cognitivo y social de niñas y niños desde sus primeros años.

En este sentido, la asociación remarca que la responsabilidad de cuidar la infancia no puede quedar limitada al ámbito familiar o educativo, sino que debe ser asumida de manera colectiva y transversal, desde el propio diseño y funcionamiento de las ciudades.

La carta también enfatiza que: “Una ciudad comprometida con la niñez es aquella que se convierte en un entorno activo de estímulo, cuidado y aprendizaje: donde el arte en el espacio público, la naturaleza accesible, los espacios de juego, las bibliotecas vivas y las propuestas culturales pensadas para todas las edades funcionan como plataformas que amplían las oportunidades de desarrollo”.

Se considera a la ciudad como un aula abierta, segura y democrática, por eso AICE respalda la decisión de Gualeguaychú de invertir en programas y acciones locales orientadas al acompañamiento a las familias, el apoyo a las tareas de crianza y la promoción del desarrollo infantil temprano.

Este enfoque no solo impacta positivamente en el presente de las infancias, sino que también contribuye a reducir desigualdades estructurales, a prevenir problemáticas sociales futuras como el abandono escolar, la violencia o la exclusión, y a consolidar valores democráticos fundamentales desde los primeros años de vida.