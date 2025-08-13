Gualeguaychú será sede del Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia

Organizado por la Municipalidad de Gualeguaychú, con el acompañamiento de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), el Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia se desarrollará los días 23 y 24 de septiembre en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Este importante encuentro regional, organizado por la Dirección de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano, reunirá a disertantes de primer nivel y representantes de distintos sectores vinculados a la educación, el cuidado y los derechos de la infancia, con el objetivo de generar un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva de políticas públicas centradas en la niñez.
La Municipalidad local propone la realización de este Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia, como una política de gobierno que impulsa el fortalecimiento educativo y cuidado integral para los más pequeños, reconociendo el papel clave de la educación inicial en el desarrollo temprano.
Recordemos que en junio de 2025 AICE reconoció a Gualeguaychú como Ciudad Educadora, lo que implica registrar a la ciudad como un territorio que educa en cada una de sus acciones, instituciones y vínculos comunitarios.
El congreso pretende ser un espacio que busca propiciar el diálogo, la reflexión, el intercambio de saberes y la articulación de políticas públicas locales que fortalezcan el rol de las ciudades como territorios educadores que ponen a la niñez en el centro de sus prioridades.
Respecto a la actividad, la misma contempla una metodología de trabajo participativa e interdisciplinaria, promoviendo el intercambio de saberes, experiencias y buenas prácticas entre los distintos actores involucrados en la educación, el cuidado y los derechos de la infancia. Entre las acciones que se desarrollarán se encuentran:
- Conferencias magistrales a cargo de especialistas reconocidos en el ámbito de la educación y primera infancia.
- Espacios de preguntas e intervenciones, donde se fomentará el intercambio entre asistentes, docentes, profesionales, funcionarios y organizaciones sociales.
- Presentación de experiencias, con casos innovadores de distintos contextos que puedan servir de inspiración y aprendizaje.
- Instancias artísticas y culturales vinculadas a la infancia, que enriquecerán la experiencia colectiva del Congreso.
El Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia reconocerá la participación con entrega de certificados de asistencia y puntaje docente, lo que lo convierte en una valiosa instancia de formación para profesionales del ámbito educativo.
La participación será gratuita y requiere inscripción previa completando el formulario que se encuentra en el siguiente enlace: https://bit.ly/47s9DAQ