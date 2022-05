En las últimas horas se conoció la postura del abogado defensor del intendente de Gilbert, en el departamento Gualeguaychú. Mario Arcusin, defensor de Ángel Fabián Constantino, dijo que, “Si Constantino tiene relaciones con mujeres, no necesariamente son forzadas, porque pueden ser con consentimiento”, aseguró y reiteró en dos entrevistas, los elementos que harían del intendente, “un hombre atractivo”.

Reclamo y movilización en Gilbert reclamando la detención del intendente “Imputado por abuso sexual”

Arcusin, defensor de Constantino, el intendente acusado de abusos sexuales por tres mujeres, expuso su estrategia en torno al caso, diciendo que Fabián Constantino tiene “atractivo sobre las mujeres por su formación, porque siempre tuvo auto”, cuestiones que -a entender del abogado- no pueden constituirse como delito. “Reconozco que habemos ciertas personas que tenemos algunas que tenemos algunas características que nos hacen más atractivos. Pero esto no está penado en el Código Penal”, manifestó el letrado en las últimas horas.

Arcusin habló este lunes con Elonce asegurando que Constantino reconoció haber mantenido relaciones sexuales con una de las tres mujeres que lo denuncia, pero para el letrado, “si fue consensuado, no existe abuso”. “Si Constantino tiene relaciones con mujeres, no necesariamente son forzadas, porque pueden ser con consentimiento”.

El abogado entrerriano dice que su cliente “tiene una serie de elementos, como ser, ser intendente del pueblo, una persona del pueblo, tiene estudios terciarios, se vincula en su auto y viaja continuamente”, como para ser considerado “un hombre atractivo”.

“Si yo salgo a la calle, obviamente que voy a mirar a una mujer linda que se baja de un auto o si sale de un lindo departamento; esa es una realidad indudable”, dijo y agregó, “se habla de supuestas víctimas de un hombre”.

“Relativicé la relación con las mujeres, no el supuesto delito, sino porque no acepto de ninguna manera que Constantino haya cometido delito; no niego la relación con las mujeres, porque está probado que eran empleadas del municipio, porque hay mensajes en los teléfonos, porque hay elementos que prueban la relación de confianza de Constantino con las mujeres, pero eso no prueba de ninguna manera que haya habido acoso, abuso o el mal utilizado término violación porque esa es una palabra no legal dado que en el Código Penal se habla de acceso carnal, es decir, penetración”, explicó Arcusin.

“Para mí, el hecho fáctico es que hay tres mujeres que están denunciado, pero no tengo por qué preocuparme en saber por qué se juntaron las tres para hacerlo, ni siquiera voy a especular sobre por qué lo hicieron; ellas tienen todo el derecho a denunciarlo, pero ninguna cuestión es definitoria para condenar a Constantino”.

Abogado Arcusin - Defensor de Constantino Foto: El ONCE

“No es definitorio el hecho de que coincidan tres mujeres y no tengo por qué saber cuáles son las causas por las que coinciden”, retrucó el defensor tras ser consultado por las tres denuncias que pesan sobre el intendente. De hecho, refirió que las pericias psicológicas a las víctimas “no son prueba contundente”, por lo que pueden rebatirse y lograr así el sobreseimiento de Constantino.

Arcusin, también ejemplificó que “nadie juega al truco con las cartas dadas vuelta”, y anticipó que “la información que brindan los teléfonos celulares es muy importante”.

“Constantino es inocente y así lo establece la Constitución Nacional: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, insistió el defensor y apuntó, además, que “es innegable que el caso tiene una trascendencia política porque es el intendente de Gilbert”.

Atención: Ante una situación de violencia o abuso no dudes en llamar y denunciar: Línea 144 · ‎