El 2026 celebró su primer nacimiento con la llegada de Hadda

El inicio del 2026 estuvo marcado por una noticia cargada de simbolismo y alegría para la comunidad, con la llegada de la primera bebé del año en el sistema de salud pública. Un acontecimiento esperado que renueva esperanzas y pone en primer plano el trabajo del equipo sanitario.

La protagonista fue Hadda Maidana, quien se convirtió en el primer nacimiento del nuevo año, generando emoción tanto en su familia como entre los profesionales que acompañaron el momento. Su llegada representó el primer hecho destacado del calendario anual en materia de salud.

Primer nacimiento del año. Hadda con sus padres.

El nacimiento se produjo el 1 de enero de 2026 a las 11:20 horas, mediante una cesárea programada realizada por profesionales médicos del hospital. La bebé nació con un peso de 2,810 kilogramos, en un procedimiento que se desarrolló con total normalidad.

Tanto Hadda como su mamá, María Agustina Adriel, se encuentran en perfecto estado de salud tras el parto, que tuvo lugar en el Hospital Centenario de Gualeguaychú. La evolución de ambas fue favorable desde el primer momento.

Hadda como su mamá, María Agustina Adriel, junto al equipo de Obstetricia, Ginecología y Enfermería del HC.

Durante el nacimiento estuvieron presentes equipos de Obstetricia, Ginecología y Enfermería, quienes acompañaron de cerca a la familia en este momento tan especial. El trabajo conjunto del personal de salud permitió que el primer nacimiento del año se desarrollara de manera segura y cuidada.