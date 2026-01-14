Diamante volvió a latir al ritmo del campo: campeones, tradición y una Fiesta Nacional que hizo historia

La Fiesta Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante cerró una nueva edición con saldo altamente positivo, marcada por la competencia de alto nivel, la respuesta masiva del público y la consagración de los campeones en las principales categorías del certamen.

Tras varias jornadas de actividad intensa, el martes por la noche se concretó el momento más esperado: la definición de los títulos en Bastos, Clinas y Cuero Tendido, que puso el broche final a la 54ª edición del tradicional festival.

En Bastos, el mejor desempeño fue para Martín Quinteros, de Jovita, Córdoba, seguido por Enzo Carlesi, de Chaco. El podio se completó con Lucas Daniel Pedernera, también cordobés, mientras que el cuarto lugar quedó en manos del salteño Nelson Aguirre.

La exigente categoría Clinas tuvo como ganador a Cristian Toledo, de Lincoln, Buenos Aires. Detrás se ubicaron Oscar Alberto Lucero, de Santa Fe; Nardi Oscar Izaguirre, de Ibicuy; y Agustín Leiva, de Villaguay, quienes protagonizaron montas de gran nivel técnico.

En tanto, la final del campeonato de Cuero Tendido, correspondiente a la Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas, consagró a Kevin Rodríguez, de Rauch. El segundo puesto fue para Jorge Romero, de San Cristóbal, y el tercero para Joel Domínguez, de Brandsen.

La distinción a la mejor tropilla del festival quedó en manos de Los Taitas, de Julio y Fermín Mendizábal, mientras que la Mejor Corcoveada fue para El Cachetazo, reconocimiento que destacó una de las montas más celebradas del certamen. En el rubro criadores, el primer lugar fue para los Hermanos Leoz, de Indio Rico.

Con una convocatoria multitudinaria, fuerte identidad cultural y protagonismo federal, la Fiesta Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante volvió a demostrar, una vez más, por qué ocupa un lugar central entre los grandes eventos de la tradición argentina.