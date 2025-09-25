Destacada presentación de PGB en los Juegos Entrerrianos para Adultos Mayores

Del martes al jueves 25 de septiembre, se desarrolló en Gualeguaychú la Final Provincial de los Juegos Deportivos y Culturales Entrerrianos para Adultos Mayores, en la cual los representantes de Pueblo Belgrano tuvieron una destacada actuación.

En la instancia Cultural realizada en el Centro Sirio Libanés, Juan Carlos Villagra consiguió el primer puesto en la modalidad Canto, mientras que Mabel Ponce fue primera en Cuento. Lilia Carro se quedó con el primer lugar en la modalidad Chin Chón, en tanto que Hugo Koch fue el ganador de la disciplina Orientación, llevada a cabo en el Parque Unzué.

PGB en los Juegos Entrerrianos para Adultos Mayores

En cuanto a las actividades deportivas, Lucrecia Herner y María Cañete consiguieron un meritorio segundo lugar en la competencia de Tejo Femenino que se desarrolló en el Parque de la Estación, cayendo en el partido decisivo ante el representante de Oro Verde.

Por su parte, las representantes de Bochas Femenino finalizaron en el cuarto lugar, en tanto que Pueblo Belgrano también participó en las competencias de Bochas Masculino, Tejo Masculino, Tejo Mixto y Pesca Individual.

Las finales de los Juegos Deportivos y Culturales Entrerrianos de Adultos Mayores convocaron a más de 1200 personas de los 17 departamentos entrerrianos, contando con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga y el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello.