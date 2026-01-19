Desde el escenario a la pasarela: Aníbal Pachano se suma al Carnaval del País

El reconocido artista Aníbal Pachano visitó Gualeguaychú y se hizo presente en la tercera noche de la Fiesta Nacional del Carnaval del País, uno de los eventos más convocantes del verano argentino. Su presencia marcó un hito en la jornada, viéndose atento a cada coreografía y carroza, evaluando con su mirada experta el trabajo de las comparsas.

Aníbal Pachano se suma al Carnaval del País en Gualeguaychú

Reconocido en todo el país por su talento multidisciplinario, Pachano llegó para aportar su mirada profesional al Carnaval del País. Su experiencia en danza, teatro y dirección le permitió analizar cada puesta en escena, destacando la creatividad, la coordinación y la originalidad de las comparsas mientras los espectadores seguían atentos sus reacciones.

Durante su recorrido, el artista destacó especialmente a la comparsa Marí Marí por su desempeño en el baile y la puesta en escena, y a Papelitos por la calidad visual y coreográfica de su desfile. “La pasión y la precisión que muestran los artistas en cada número es impresionante”, comentó a Radio Máxima , resaltando la dedicación de quienes hacen posible el espectáculo.

Consultado sobre las carrozas, Pachano señaló a la Comparsa de Central Entrerriano como su favorita, elogiando tanto el diseño como la realización de la estructura. Su mirada profesional como arquitecto y director teatral permitió un análisis integral, reconociendo la fusión de arte, técnica y creatividad que caracteriza al Carnaval del País.

Aníbal Pachano se suma al Carnaval del País en Gualeguaychú

La presencia del prestigioso bailarín aportó un reconocimiento adicional a la fiesta, reafirmando el nivel profesional y artístico que distingue año tras año a esta celebración emblema de Gualeguaychú. Su visita quedó registrada como un momento especial para la comunidad, y su evaluación suma valor al trabajo de cada comparsa y a la propuesta del evento.