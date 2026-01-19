El Corsódromo estalló en una noche multitudinaria de la Fiesta Nacional del Carnaval del País

La Fiesta Nacional de Carnaval del País vivió una nueva jornada a puro brillo y energía, con miles de personas acompañando una de las noches más esperadas de la edición 2026. El público disfrutó de un despliegue artístico que volvió a convertir a la pasarela en el centro de todas las miradas.

El ritmo, el color y la música marcaron el pulso de la noche, con las cuatro comparsas desplegando todo su talento ante un Corsódromo colmado con más de 18 mil espectadores. Cada una presentó su propuesta artística en la competencia por consagrarse como la próxima campeona de la Fiesta Nacional del Carnaval.

Fiesta Nacional del Carnaval del País

La jornada comenzó a las 22 horas con el anuncio del orden de salida, en el marco del aniversario número 29 del Corsódromo, inaugurado en 1997. Marí Marí, O’ Bahía, Papelitos y Ara Yeví recorrieron los 500 metros de la pasarela más famosa del país ante el aplauso del público.

Corsódromo de la Fiesta Nacional del Carnaval del País

En esta edición 2026, Marí Marí, dirigida por Gregorio Farina, presenta “Genios”; O’ Bahía, bajo la dirección de Adrián Butteri, compite con “El pescador, el genio y las mil y unas noches”. Papelitos, a cargo de Juane Villagra, lo hace con “Vivos”, mientras que Ara Yeví, dirigida por Guillermo Carabajal, propone “La resistencia”.

El Carnaval del País continuará con funciones los sábados 24 y 31 de enero, 7, 14, 21 y 28 de febrero, además del fin de semana largo de Carnaval (15 y 16 de febrero).

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Corsódromo o de manera online, con beneficios especiales para residentes del departamento Gualeguaychú.

Corsódromo Gualeguaychú

Los residentes del departamento Gualeguaychú acceden a un 50% de descuento en la entrada general. El beneficio rige solo para compras presenciales con DNI que acredite domicilio. La promoción no es válida durante el fin de semana largo de Carnaval.