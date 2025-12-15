Cuando la técnica transforma vidas: estudiantes entrerrianos adaptan una silla de ruedas al sistema eléctrico

Estudiantes de una Escuela de Educación Técnica de Concepción del Uruguay desarrollaron y adaptaron un sistema eléctrico para motorizar una silla de ruedas destinada a personas con discapacidad, combinando conocimientos prácticos y trabajo en equipo para mejorar la autonomía y la calidad de vida de quien la utiliza.

La iniciativa se concretó a partir del trabajo conjunto que la institución sostiene con organizaciones de la comunidad. “Nuestros alumnos la motorizaron y beneficiaron a una persona con discapacidad”, explicaron desde la escuela.

Estudiantes entrerrianos adaptan una silla de ruedas al sistema eléctrico

El proyecto estuvo a cargo de alumnos de la Escuela de Educación Técnica (EET) N.º 3 de la histórica, quienes trabajaron coordinadamente con el Instituto Igualar de Urdinarrain, institución que acompaña y brinda servicios a personas con discapacidad.

Antes de egresar como Técnicos en Automotores, los estudiantes de 7.º año, junto a docentes, entregaron este proyecto a un usuario del Instituto Igualar, quien había recibido de su obra social una silla manual.

Estudiantes entrerrianos adaptan una silla de ruedas al sistema eléctrico

Al respecto, el jefe de talleres, profesor Jorge Isgleas, detalló que los alumnos se encargaron de transformar la unidad motorizada. “Es un orgullo ver cómo lo enseñado en las aulas se pone en práctica beneficiando especialmente a una persona con discapacidad”, destacó.

La EET N.º 3 continuará desarrollando acciones junto al Instituto Igualar, que funciona bajo la órbita de una asociación civil sin fines de lucro integrada por familiares de los asistentes y voluntarios comprometidos con la inclusión.

Actualmente, la escuela ofrece la carrera de Técnico en Automotores y, a partir del ciclo 2026, incorporará Técnico en Programación y cursos como Instalador de Sistemas Eléctricos de Energías Renovables, Electricista del Automotor y Mecánico en Sistemas de Encendido y Alimentación.