Una sucesión de hechos violentos generó preocupación y motivó la intervención policial y judicial. El episodio involucró a varios jóvenes y a un hombre adulto, y fue creciendo a partir de versiones cruzadas que terminaron en una detención.

Creyó que habían herido a su hijo y desató una escalada de violencia: terminó detenido.

El conflicto comenzó cuando un joven ingresó al hospital con una herida cortante y aseguró que se trataba de un accidente. Esa versión inicial sería el punto de partida de una cadena de situaciones que, con el correr de las horas, se agravaron.

Todo ocurrió en Gualeguaychú, cuando un joven de 23 años fue atendido en el hospital local por una lesión punzocortante en la pierna derecha. Más tarde, cerca de las 23:00, otro joven de 24 años resultó herido en el cuello tras ser atacado en la vía pública, sin que la lesión revistiera gravedad.

Según el relato de la víctima, el agresor fue el padre del joven herido por la mañana, un hombre de 47 años que lo acusó de haber lastimado a su hijo. Horas después, alrededor de las 00:40, el mismo individuo regresó al barrio en una camioneta y efectuó un disparo de arma de fuego contra una vivienda, sin provocar heridos.

Con la causa en manos de la Fiscalía del Dr. Jorge Gutiérrez, al mediodía se realizaron allanamientos en una vivienda de Ayacucho y Camilo Villagra y en un campo de Costa Uruguay Sur. Allí se concretó la detención del sospechoso y el secuestro de un arma blanca y una camioneta Ford F100, en el marco de una investigación por lesiones.