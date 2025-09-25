Continúa el conflicto con los trabajadores municipales de Gualeguaychú: la policía impidió el ingreso un dirigente de ATE

Continúa el conflicto en Obras Públicas Gualeguaychú, a pesar de que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos resolvió que la medida de acción directa por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Municipalidad de Gualeguaychú carece de validez legal.

En la mañana de este jueves 25 de septiembre, la agentes de seguridad vial acompañados de la policía impidieron el ingreso un dirigente de ATE a las instalaciones de Obras Públicas, donde se lleva el reclamo desde el pasado 17 de septiembre.

En un video difundido en redes sociales por los propios trabajadores, se puede ver claramente como el secretario gremial de ATE Alberto Mendoza, es retirado por la seguridad, impidiéndole ingresar al predio de Obras Públicas, escenario del conflicto gremial.

“Es lamentable e histórico lo que está pasando con un municipio que nos califica de delincuentes” expresó Mendoza en diálogo con Radio Máxima, quien calificó el hecho de -lamentable y de mucho odio a la actividad gremial-. “Nosotros queremos hablar de salarios y condiciones de trabajo. Están apostando más a la represión y no al trabajo”.

El dirigente señaló que: “En Gualeguaychú nunca pasaron estas cosas. No voy a decir más que lo que dicen los videos. Si hay algún fiscal o juez que quiera intervenir, los invito a que lo miren”, señaló.

Mendoza también advirtió que su ingreso al predio de OP, no solamente es legal, sino también es legítimo, y aseguró que la postura de impedirle la entrada es “inconstitucional”, respecto a las leyes de asociaciones sindicales. “Quieren pelear y nosotros queremos dialogar”, afirmó.