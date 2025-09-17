Con una inversión superior a los cincuenta millones se presentó el plan de Becas Deportivas 2025

Con una inversión superior a los cincuenta y tres millones, el Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Deportes, presentó el resumen del programa de Becas Deportivas 2025 que beneficia a 104 atletas locales de 27 disciplinas, consolidándose como una política pública única en la región.

Este año se sumaron 14 becas más que en 2024, con un presupuesto total de $53.872.000. Se trata de un programa único en la región, sostenido con recursos municipales y evaluado por una Comisión de Becas que analiza los méritos deportivos alcanzados durante 2024 para definir la asignación anual.

Becas Deportivas 2025

Al respecto, el intendente Mauricio Davico destacó la importancia social de este esfuerzo colectivo: “Donde se dan crecimientos individuales hay un progreso colectivo que se da en la sociedad. Y nosotros como Estado municipal debemos acompañar ese crecimiento tan importante para toda la ciudadanía”, subrayó.

En la misma línea, el director de Deportes, Raymundo Legaria, remarcó el sentido integral del programa: “Más allá del mérito deportivo, lo que buscamos es incentivar y motivar a nuestros atletas. El deporte es una herramienta de integración social, de salud y de desarrollo humano, y esta es una muestra concreta de la decisión política de invertir en nuestra gente”.

Becas Deportivas 2025

El esquema contempla distintas categorías que reconocen desde logros locales hasta méritos internacionales, con apoyos económicos que van desde aproximadamente $350.000 en la categoría inicial hasta cerca de $4 millones en los casos de participación olímpica y panamericana.

En total, este año se distribuyen becas en 27 disciplinas, abarcando a jóvenes de entre 12 y 30 años:

50 becas en Categoría 5.1 (méritos locales y subcampeones provinciales).

46 becas en Categorías 4.2, 4.3 y 4.4 (campeones provinciales).

5 becas en Categorías 3.2 y 3.3 (campeones absolutos y subcampeones nacionales).

2 becas en Categorías 2.1 y 2.2 (torneos latinoamericanos).

1 beca en torneos olímpicos y panamericanos.

Becas Deportivas 2025

Con esta política pública, Gualeguaychú se consolida como una ciudad que apuesta a su capital humano, garantizando que las nuevas generaciones cuenten con el respaldo necesario para seguir representando a la comunidad en escenarios provinciales, nacionales e internacionales.