Asumió la nueva directora del Hospital Centenario de Gualeguaychú

Mediante la Resolución Ministerial Nº 4161, el ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, puso en funciones a la nueva directora del Hospital Centenario de Gualeguaychú a la Dra. Andrea Elizabeth Martins; y de secretarias técnicas de dicho nosocomio a las médicas María Fernanda González Viollaz y María Soledad Colamarino.

El recambio de autoridades en el hospital Gualeguaychú, fue motivado tras la renuncia del director Jorge Montiel Ordenavia y su equipo de gestión, quien presentó la pasada semana su indeclinable decisión, motivado por varias cuestiones institucionales y personales.

En el acto protocolar, el titular de la cartera sanitaria provincial agradeció la gestión del equipo directivo saliente; tras lo cual destacó el perfil de la nueva directora: “Conozco su trayectoria, su formación profesional, y más allá de eso conozco su integridad como persona, por eso me parece que es la indicada para llevar adelante la gestión de este hospital en esta nueva etapa”.

En la oportunidad, el funcionario también se refirió a la necesidad de concluir las obras del hospital Bicentenario: “Consideramos fundamental que se concrete la fusión de los dos establecimientos, ya que así vamos a poder optimizar los recursos, tanto materiales como humanos, que para nosotros son primordiales”.

Por su parte, la nueva directora, Andrea Martins, indicó: “En función de la estructura y distribución del recurso humano, analizaremos las prioridades y estrategias para mejorar los procesos”. Además, expresó: “Espero estar a la altura y les doy el compromiso que, con mi equipo técnico, vamos a dar todo lo posible para que el hospital esté bien”.

Seguidamente, el intendente de la ciudad, Mauricio Davico, manifestó: “Desde el municipio queremos trabajar de manera articulada con el equipo que asume la dirección del hospital y con todos los que integran el establecimiento: médicos, enfermeros, personal de seguridad, limpieza, administración, y ambulancieros. Es necesario trabajar en conjunto porque al fin y al cabo esto es un servicio para la comunidad, y todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por el hospital”.