Renunció el director del Hospital Centenario: “Lamento que el Ministerio de Salud siga siendo una entidad burocrática y obsoleta”

El Hospital Centenario de Gualeguaychú, informó este miércoles 3 de septiembre, que el equipo directivo encabezado por el Director Dr. Jorge Montiel y los Secretarios Técnicos Dr. Gustavo Levin y Bqca. Leticia Siri presentaron su renuncia a la Dirección del Hospital.

En el comunicado dado a conocer este mediodía, se compartió un escrito firmado por Montiel en donde da a conocer cómo se encontraba la Institución de Salud al inicio de su mandato, y cómo se encuentra actualmente cuando presenta su renuncia.

Renunció el el Dr. Jorge Montiel a la dirección del Hospital Centenario

Acompañado del balance de gestión, el médico entrerriano que había asumido en diciembre de 2023 junto a la Bioquímica Leticia Siri como Secretaria Técnica del nosocomio, compartió los motivos de su renuncia, acompañado de duras críticas a la gestión anterior, como así también al Ministerio de Salud.

“Mi decisión de presentar la renuncia está motivada principalmente por el desgaste natural que enfrentamos quienes tenemos la enorme responsabilidad de conducir instituciones complejas en escenarios difíciles. Y en estos momentos, como parte de una decisión personal de dar prioridad a otras cosas importantes de la vida, como la salud y la familia”.

“Sin embargo, considero oportuno expresar que pese a los logros de la gestión intrahospitalaria, no se ha podido avanzar a nivel regional y provincial en los objetivos planteados en el programa entrerriano de salud (PES) 2023-2027, el cual planteaba entre otras cosas la conformación de una red interhospitalaria de acuerdo a los niveles de complejidad” expuso Montiel.

“Lamento que el Ministerio de Salud siga siendo una entidad burocrática y obsoleta, donde los expedientes se acumulan y quedan olvidados sin respuestas oportunas”.

“Nos encontramos con una salud fragmentada, carente de integralidad. Cada nivel del sistema deber cumplir un rol claro y articulado, pero en la práctica esto no sucede. No he visto ni un verdadero trabajo en equipo ni un conocimiento profundo de la realidad hospitalaria” expresó el médico.

“El sistema de salud provincial requiere transformaciones estructurales profundas y hasta ahora no he observado un compromiso real de avanzar en ese camino, más allá de expresiones de buena voluntad. Es urgente abrir un debate sincero sobre el modelo de salud pública que queremos construir. Debemos poner en valor el recurso humano en todas sus dimensiones”, agregó el referente de la salud.

El Dr. Jorge Montiel, quien renunció a la dirección del hospital local, agrego que: “Hoy tenemos una marcada brecha entre lo público y lo privado, lo que genera desmotivación en los agentes de salud y en los trabajadores del hospital que sostienen al sistema día a día, y con el riesgo de perder agentes profesionales y personal de salud por los bajos salarios. Estoy convencido de que la salud pública merece una verdadera transformación y un compromiso político y también ciudadano a la altura de las circunstancias” expuso para concluir..