Anuncian dos días de cortes y desvíos de tránsito

Con motivo de la realización del Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia, el Gobierno de Gualeguaychú informa que se implementarán cortes y desvíos de tránsito en calles aledañas al Salón de Eventos de calle Bozzano al 600 donde se desarrollará el encuentro.
Los cortes estarán vigentes durante los días martes 23 y miércoles 24 de septiembre, desde las 7:30 horas y hasta la finalización de cada jornada, y afectarán calles aledañas. Se recomienda a los automovilistas tener en cuenta estos cortes para evitar demoras en sus actividades diarias.
Cortes de calles:
- Calle Bozzano, entre Av. General Artigas y Cepeda
- Bozzano y Tratado del Pilar
- Cepeda y Virreinato del Río de la Plata
El acceso al evento será exclusivamente por Av. Artigas y Bozzano, por lo que se solicita a los vecinos y conductores tener en cuenta estas restricciones, circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito.
Sobre el Congreso
El Congreso, organizado por la Dirección de Educación de la Municipalidad, cuenta con el aval de UNICEF y AICE, y convoca a más de 800 participantes de la región. Tiene como objetivo fortalecer la formación docente y reflexionar sobre políticas públicas en torno a la primera infancia.
Con esta iniciativa, Gualeguaychú reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo integral de la niñez, posicionándose como punto de encuentro para el intercambio de experiencias y la construcción de saberes en torno a los primeros años de vida.
Desde el Gobierno se agradece la comprensión de la comunidad y se destaca la importancia de este tipo de eventos que posicionan a Gualeguaychú como referente en el ámbito educativo.