Anuncian dos días de cortes y desvíos de tránsito

Con motivo de la realización del Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia, el Gobierno de Gualeguaychú informa que se implementarán cortes y desvíos de tránsito en calles aledañas al Salón de Eventos de calle Bozzano al 600 donde se desarrollará el encuentro.

Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia.

Los cortes estarán vigentes durante los días martes 23 y miércoles 24 de septiembre, desde las 7:30 horas y hasta la finalización de cada jornada, y afectarán calles aledañas. Se recomienda a los automovilistas tener en cuenta estos cortes para evitar demoras en sus actividades diarias.

cortes de tránsito guale

Cortes de calles:

Calle Bozzano, entre Av. General Artigas y Cepeda

Bozzano y Tratado del Pilar

Cepeda y Virreinato del Río de la Plata

El acceso al evento será exclusivamente por Av. Artigas y Bozzano, por lo que se solicita a los vecinos y conductores tener en cuenta estas restricciones, circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito.

Sobre el Congreso

El Congreso, organizado por la Dirección de Educación de la Municipalidad, cuenta con el aval de UNICEF y AICE, y convoca a más de 800 participantes de la región. Tiene como objetivo fortalecer la formación docente y reflexionar sobre políticas públicas en torno a la primera infancia.

Con esta iniciativa, Gualeguaychú reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo integral de la niñez, posicionándose como punto de encuentro para el intercambio de experiencias y la construcción de saberes en torno a los primeros años de vida.

Desde el Gobierno se agradece la comprensión de la comunidad y se destaca la importancia de este tipo de eventos que posicionan a Gualeguaychú como referente en el ámbito educativo.