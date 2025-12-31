Alerta por el aumento de siniestros viales: 129 víctimas fatales y más de 700 heridos graves en lo que va del año

El Ministerio de Seguridad y la Policía de Entre Ríos difundieron un informe que refleja la gravedad de los siniestros viales en la provincia. Los datos muestran que los accidentes de tránsito siguen siendo un problema de gran impacto social y sanitario, con consecuencias que afectan a familias y comunidades enteras.

Hasta este momento, se registran 129 víctimas fatales y más de 700 personas con heridas graves, mientras que cientos más sufrieron lesiones leves o resultaron ilesas gracias a la intervención policial.

Accidente fatal en Federación Entre Ríos. Foto: El Entre Ríos

Los siniestros ocurren principalmente en rutas, aunque también se registran en calles, avenidas y caminos secundarios, lo que evidencia la necesidad de reforzar la prevención en todos los espacios de circulación.

Las rutas nacionales 12 y 14 encabezan la estadística de accidentes en vías interurbanas. La RN 12 concentra el 43% de los siniestros, especialmente entre Brazo Largo y Ceibas, mientras que la RN 14 registra un 26%, con mayor frecuencia en departamentos como Gualeguaychú, Islas del Ibicuy y Concordia.

Otras rutas nacionales y provinciales presentan índices elevados de incidentes, lo que refuerza la necesidad de mantener atención constante al conducir.

El perfil de los vehículos involucrados muestra que motos y autos lideran los registros, con un 37% y 26% respectivamente, seguidos por camionetas y peatones. La colisión entre vehículos representa el tipo de accidente más frecuente, y el factor humano sigue siendo determinante: siete de cada diez siniestros se producen por invasión de carril o sobrepasos en zonas prohibidas.

El consumo de alcohol al volante sigue siendo un problema: a pesar de la Ley de Alcoholemia Cero, se detectaron más de 800 controles positivos en lo que va del año. Además, los jóvenes de entre 25 y 44 años concentran casi el 40% de los fallecidos, mientras que los adultos mayores de 65 a 74 años representan un 17%, señalando riesgos asociados a reflejos y visibilidad reducidos.

Ante el inicio de la temporada turística, la Policía provincial implementa el operativo “Verano Seguro”, reforzando controles de velocidad y alcoholemia en puntos estratégicos. Se recomienda a conductores y peatones evitar viajar de noche, respetar los límites de velocidad, portar la documentación correspondiente y utilizar herramientas digitales como la aplicación Mi Argentina para agilizar trámites.