Seguridad vial 2.0: Gualeguaychú moderniza el control de tránsito

A partir de 2026, Gualeguaychú implementa un modernísimo sistema para el control del tránsito. Aprobado el Convenio de Interjurisdiccionalidad e Implementación del Sistema de Fiscalización Electrónica del Tránsito Vehicular, se podrá prevenir siniestros y garantizar mayor seguridad vial para todos los ciudadanos.

El sistema permitirá detectar infracciones como exceso de velocidad, paso en semáforo en rojo y giros indebidos. Las multas serán gestionadas mediante los sistemas SUGIT y SAFIT, bloqueando trámites como renovaciones de licencias o transferencias de vehículos hasta su resolución.

Sistema de Fiscalización Electrónica del Tránsito Vehicular

La Policía proporcionará equipos homologados, como cinemómetros (radares) y detectores en semáforos, certificados por la Dirección Nacional de Comercio Interior, cumpliendo con las leyes nacionales que regulan el control y fiscalización de tránsito.

También se podrá hacer un seguimiento eficiente de las multas. Todas las infracciones serán procesadas por el Juzgado de Faltas, garantizando el derecho de los ciudadanos a presentar descargos y defenderse antes de que se confirme cualquier sanción.

El proyecto incluye cambios al Código de Faltas Municipal y a la escala de sanciones, estableciendo multas mínimas de 300 días-multa para infracciones graves.

Esta iniciativa se alinea con la Ley Provincial 10.025, que incorpora normativas nacionales de tránsito. Una vez aprobada la ordenanza, el sistema entrará en vigencia, reforzando la coordinación entre Municipio y Policía y contribuyendo a consolidar una ciudad más segura para todos.