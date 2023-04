Alarma en Gualeguaychú: se produjeron dos asaltos a mano armada antes de las 48 horas

El violento hecho ocurrió en Gualeguaychú, a primera hora, cuando una comerciante se desayuno con la presencia del delincuente que a punta de pistola la asalto llevándose el dinero de la caja registradora y de la caja fuerte de la agencia de tómbola.

“El tipo llegó en una moto y la estacionó en el comercio de al lado, se lo notaba muy nervioso y luego me advirtió cállate porque te vuelo la cabeza de un tiro”, expresó la víctima de nombre Natalia, agregando que al parecer el actuante tenía intenciones de cometer el ilícito en el comercio lindante.

“Tenía la intención de robar en la carnicería del al lado, pero la dueña estaba con su hijo y se arrepintió”, dijo explicando que el delincuente decidió entrar a la quiniela, fingiendo querer jugar. En un momento sacó el arma y la amenazó tomándola del pelo y obligando a abrir las dos cajas registradoras que hay en el comercio, pero no conforme con el dinero que había, la llevó atrás para que abriera la caja fuerte.

Agencia de quiniela ER Foto: Web

Seguidamente, éste la llevó al baño y le pidió que se levantara la remera, ante lo cual la comerciante le dijo: “No me hagas nada, tengo una hija chiquita”. Entonces, el sujeto la encierra y le dice que espere cinco minutos para salir. “Esperé porque si estaba todavía en el local, seguro me volaba la cabeza. Al rato entra mi vecina de al lado gritando mi nombre y ahí salgo”, expresó la víctima.

El hecho ocurrió en la agencia de quiniela ubicada en Boulevard Montana, entre Seguí y Fray Mocho, cercano a las 8.30 horas, indicó Radio Máxima . El ladrón estaba con casco azul, equipo de gimnasia, tendría unos 30 años de edad. Si bien la policía logró detenerlo y recuperar los 100 mil pesos robados, no pudo recuperar la computadora que se llevó.

Conmoción en Gualeguaychú por el asalto a mano armada a un extranjero

Recordemos que en las últimas horas, también se perpetró un asalto en una vivienda del oeste de la ciudad. En ese hecho los delincuentes habían actuado por la noche, pasadas las 22 horas y estaban encapuchados.

Los actuantes ingresaron a el barrio cerrado “Los Cencerros”, reduciendo a punta de pistola a la pareja que habita el inmueble señalado. Se llevaron los celulares de las víctimas, una notebook y dinero en efectivo indicaron desde la departamental de policía.