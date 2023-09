Un chef reveló el verdadero motivo por el que no se deberían usar las ollas Essen y abrió debate

Las ollas Essen son reconocidas por durar años sin estropearse y, además, por ser los elementos de cocina predilectos de nuestras abuelas o mamás. Sin embargo, en la cocina profesional no son habituales y mucho menos prácticas. Al menos así lo dijo Juan, un chef profesional que hace videos en TikTok con el nombre “Una Mesa”.

Este perfil de TikTok cuenta con más de 20 mil seguidores, donde Juan y Julia hacen videos de cocina y brindan consejos a la comunidad para tener en cuenta a la hora de cocinar o cuidarnos en el ámbito de la gastronomía. Allí fue cuando hizo un polémico video que dio vuelta las redes y se hizo viral, donde habla de las ollas Essen que todos conocemos.

Ollas Essen.

“¿Por qué en cocina profesional no se usan ollas Essen? Principalmente por tres razones: son pesadas, son caras y no son prácticas de usar. Como muchos argentinos, me crié en casas con mamás o abuelas cocinando con ollas Essen. Cuando entré a trabajar en diferentes restaurantes, me di cuenta de que esas ollas a nivel profesional no existen”, soltó Juan en un video que tuvo más de 300 mil reproducciones y 20 mil likes.

“Empecé a preguntar el porqué y, claro, lo que tienen es que son muy gruesas. Muy complicadas de transportar. En la cocina estás todo el tiempo de pie, moviendo cosas de un lado a otro y necesitás que las cosas sean un poco más sencillas”, comentó el chef profesional en su cuenta de TikTok.

“Tienen una transmisión de calor diferente, cuidados especiales, pero, por otro lado, es una herramienta de trabajo que tiene un valor altísimo”, exclamó el chef Juan. Sin embargo, no demoniza el uso de las Essen. Si no que no son aptas para cocinas profesionales.

¿Sirven las Essen para casa?

Sobre la duda si estas ollas son funcionales para la casa, el chef respondió y fue tajante al asegurar que sí, que estas ollas son perfectas para el hogar.

“¿Sirven? Sí, por supuesto. Creo que en tu casa te van a servir más que adentro de una cocina profesional”, aseguró el chef para cerrar este video que cuenta con todo tipo de opiniones y comentarios. De hecho, son más de 500 los que recibió.