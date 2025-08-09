Torta de Guaymallén de fruta: cómo hacer esta receta ideal para los fanáticos de este clásico alfajor

El chef Paco Almeida volvió a hacer de las suyas en TikTok con una receta que despierta pura nostalgia: la torta Guaymallén de fruta. Con más de 10 mil likes, su versión casera del icónico alfajor combina capas de bizcochuelo, un relleno de membrillo y una cobertura suave de chocolate blanco con queso crema.

¿Lo mejor? No necesitás ser experto en repostería para lograr un resultado que se parece (y hasta supera) al original.

Torta estilo Guaymallén de fruta en simples pasos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta estilo Guaymallén

Para el bizcochuelo:

5 huevos

180 g de azúcar

180 g de harina 0000

30 cc de aceite

1 cda de polvo para hornear

1 cda de esencia de vainilla

Ralladura de naranja

Para el relleno:

500 g de dulce de membrillo

Un chorrito de agua

Para la cobertura:

250 g de chocolate blanco

200 g de queso crema firme

20 g de manteca

Así queda la torta.

Paso a paso, cómo preparar la torta Guaymallén

Batí los huevos con el azúcar, la ralladura y la esencia hasta lograr punto letra. Tamizá la harina con el polvo de hornear e incorporala en tres partes, con movimientos envolventes. Sumá el aceite al final, integrando suavemente. Volcá en un molde de 20-22 cm enmantecado con papel manteca. Llevá al horno a 170 °C por 40 minutos. Enfriá y cortá en 3 discos. Derretí el dulce de membrillo con un poco de agua a fuego bajo, hasta lograr una textura untuosa. Derretí el chocolate blanco con la manteca a baño maría.Una vez tibio, mezclá con el queso crema a temperatura ambiente hasta que quede liso. Humectá cada disco con almíbar, rellená con membrillo y cubrí con la mezcla de chocolate. Llevá a la heladera al menos una hora antes de servir.

Un clásico argentino con una vuelta gourmet que vas a querer repetir.