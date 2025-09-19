Sin azúcar ni horno: cómo hacer un cheesecake de chocolate versión saludable

El video fue compartido por el usuario @fonsecelias en TikTok, quien mostró el paso a paso de un cheesecake distinto al tradicional, más liviano y sin perder el sabor. En pocas horas superó las 32 mil interacciones y despertó el interés de quienes buscan opciones ricas pero también conscientes.

El cheesecake saludable de chocolate es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el cheesecake saludable

Para la base:

2 puñados de nueces

2 cucharadas de pasta de maní

1 taza de cereal de arroz inflado

Agua (cantidad necesaria)

Para el relleno:

½ litro de leche de coco

60 gr de maicena

1 cucharada de café

1 tableta de chocolate 99% cacao

Para el topping:

Chocolate 99% cacao (cantidad a gusto)

Así de cremoso queda el cheesecake.

Paso a paso, cómo preparar el cheesecake de chocolate sin horno

En una procesadora, colocá las nueces, la pasta de maní y el cereal. Triturá bien y agregá un poco de agua hasta formar una mezcla homogénea. Llevá la preparación a un molde y aplastá para armar la base. Guardá en la heladera. Para el relleno, poné en una olla la leche de coco, la maicena, el café y el chocolate. Batí sin parar hasta que espese. Apenas espese, retiralo del fuego y seguí revolviendo hasta que baje la temperatura. Volcá la mezcla sobre la base y llevá a la heladera por una hora. Derretí chocolate 99% cacao para el topping. Colocalo sobre la crema y volvé a la heladera hasta que solidifique. Desmoldá y disfrutá de un postre saludable, sin azúcar y sin horno.

El resultado es un cheesecake firme, intenso y con un sabor a chocolate que no tiene nada que envidiarle al clásico. Una opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar placer.