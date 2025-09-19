Sin azúcar ni horno: cómo hacer un cheesecake de chocolate versión saludable

El video fue compartido por el usuario @fonsecelias en TikTok, quien mostró el paso a paso de un cheesecake distinto al tradicional, más liviano y sin perder el sabor. En pocas horas superó las 32 mil interacciones y despertó el interés de quienes buscan opciones ricas pero también conscientes.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el cheesecake saludable
Para la base:
- 2 puñados de nueces
- 2 cucharadas de pasta de maní
- 1 taza de cereal de arroz inflado
- Agua (cantidad necesaria)
Para el relleno:
- ½ litro de leche de coco
- 60 gr de maicena
- 1 cucharada de café
- 1 tableta de chocolate 99% cacao
Para el topping:
- Chocolate 99% cacao (cantidad a gusto)
Paso a paso, cómo preparar el cheesecake de chocolate sin horno
- En una procesadora, colocá las nueces, la pasta de maní y el cereal. Triturá bien y agregá un poco de agua hasta formar una mezcla homogénea.
- Llevá la preparación a un molde y aplastá para armar la base. Guardá en la heladera.
- Para el relleno, poné en una olla la leche de coco, la maicena, el café y el chocolate. Batí sin parar hasta que espese.
- Apenas espese, retiralo del fuego y seguí revolviendo hasta que baje la temperatura.
- Volcá la mezcla sobre la base y llevá a la heladera por una hora.
- Derretí chocolate 99% cacao para el topping.
- Colocalo sobre la crema y volvé a la heladera hasta que solidifique.
- Desmoldá y disfrutá de un postre saludable, sin azúcar y sin horno.
El resultado es un cheesecake firme, intenso y con un sabor a chocolate que no tiene nada que envidiarle al clásico. Una opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar placer.