Si manteca y en simples pasos: cómo hacer cookies de brownie craqueladas

Las cookies son un clásico que nunca falla, pero cuando se combinan con la textura y el sabor intenso de un brownie, el resultado es irresistible. Eso fue lo que mostró Dani Breguel en TikTok, donde compartió una receta de cookies de brownie sin manteca que superó los 70 mil likes en pocos días.
La propuesta es simple, práctica y con ingredientes que seguro tenés en casa. El detalle que marca la diferencia es el café instantáneo, que potencia el sabor del cacao y le da un toque más intenso.
Qué ingredientes se necesitan para hacer las cookies de brownie craqueladas
- 60 g de cacao amargo
- 200 g de azúcar blanca
- 60 ml de aceite
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de café instantáneo + 1 cucharadita de agua hirviendo
- 150 g de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- Azúcar glas o impalpable para cubrir
Paso a paso, cómo preparar las cookies de brownie craqueladas
- Poné en un bowl el cacao tamizado y el azúcar. Integrá bien.
- Sumá el aceite, los huevos, la vainilla y el café ya disuelto. Batí hasta lograr una mezcla homogénea.
- Agregá la harina, el polvo para hornear y la sal.
- Integrá los secos con movimientos envolventes.
- Tapá la masa y llevá a la heladera por un par de horas (clave para que no se expandan demasiado en el horno).
- Con una cuchara, formá bolitas y pasalas por azúcar impalpable.
- Colocalas en una placa con papel manteca.
- Llevá al horno precalentado a 180 °C por 11 a 13 minutos.
- Dejalas enfriar antes de disfrutarlas.
El resultado son unas cookies suaves, chocolatosas y con esa costrita craquelada que enamora a primera vista. Perfectas para acompañar con un café, un mate o simplemente para darse un gusto dulce en la tarde.