Si manteca y en simples pasos: cómo hacer cookies de brownie craqueladas

Las cookies son un clásico que nunca falla, pero cuando se combinan con la textura y el sabor intenso de un brownie, el resultado es irresistible. Eso fue lo que mostró Dani Breguel en TikTok, donde compartió una receta de cookies de brownie sin manteca que superó los 70 mil likes en pocos días.

La propuesta es simple, práctica y con ingredientes que seguro tenés en casa. El detalle que marca la diferencia es el café instantáneo, que potencia el sabor del cacao y le da un toque más intenso.

Galletas craqueladas de brownie.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las cookies de brownie craqueladas

60 g de cacao amargo

200 g de azúcar blanca

60 ml de aceite

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de café instantáneo + 1 cucharadita de agua hirviendo

150 g de harina 0000

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

Azúcar glas o impalpable para cubrir

Así quedan las cookies por dentro.

Paso a paso, cómo preparar las cookies de brownie craqueladas

Poné en un bowl el cacao tamizado y el azúcar. Integrá bien. Sumá el aceite, los huevos, la vainilla y el café ya disuelto. Batí hasta lograr una mezcla homogénea. Agregá la harina, el polvo para hornear y la sal. Integrá los secos con movimientos envolventes. Tapá la masa y llevá a la heladera por un par de horas (clave para que no se expandan demasiado en el horno). Con una cuchara, formá bolitas y pasalas por azúcar impalpable. Colocalas en una placa con papel manteca. Llevá al horno precalentado a 180 °C por 11 a 13 minutos. Dejalas enfriar antes de disfrutarlas.

El resultado son unas cookies suaves, chocolatosas y con esa costrita craquelada que enamora a primera vista. Perfectas para acompañar con un café, un mate o simplemente para darse un gusto dulce en la tarde.