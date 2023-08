El choripán es un clásico de la gastronomía argentina, incluso fue considerado como el Mejor Pancho del Mundo entre otras más de 90 versiones del clásico Hot Dog. Pero su preparación no deja de sorprender tanto por su sabor como por las nuevas versiones que se pueden conseguir en el mercado, como su fusión con la provoleta.

Así lo reveló un usuario de Twitter quien compartió en la red social su experiencia en una parrilla de San Telmo. Al pedir el choripán del menú se llevó una grata sorpresa cuando recibió su pedido: el pan del sándwich fue reemplazado por dos porciones de provoleta.

Pidió un choripán en una parrilla de San Telmo, se lo sirvieron entre dos provoletas y fue viral en Twitter Foto: Twitter

“Ayer almorcé un choripan cuyo pan eran dos provoletas. Todavía no lo puedo creer”, contó impresionado el usuario @guidolautarop en la plataforma de Elon Musk. Su publicación no tardó en volver viral y recibió ciento de comentarios y reacciones de los seguidores.

La reacción de los usuarios

Al ver el ingenioso invento gastronómico, usuarios no dudaron en expresarse y muchos aseguraron que la combinación de chorizo y provoleta es “una bomba”. Entre otros detalles que llamaron la atención de la fotografía que subió el creador del contenido fue que comió su plato con cubiertos, en ese sentido explicó: “Yo pensé que era chori con un toque de provolone, pero antes de servir me trajeron los cubiertos y me desorientó. Luego entendí. No hay otra forma de comerlo”.

Pidió un choripán en una parrilla de San Telmo, se lo sirvieron entre dos provoletas y fue viral en Twitter Foto: captura Twitter

El nombre de este particular sándwich es Provo-chori, en juego de palabras con sus dos ingredientes principales. El tuit alcanzó unos 29 mil “me gusta” en pocos días y respuestas como: “Yankilandia quien te conoce”, “Saluden a tu hígado que se va”, “Si se come al plato sería una ofensa hacerle referencia a un choripán” y “Me da miedo comerlo y quedar seca de un paro”.

El usuario contó que se puede encontrar en una de las parrillas del Mercado de San Telmo, mientras que otros aseguraron que se trata del local La Angioplastía.