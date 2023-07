Fue a un restaurante de Chacarita, le sirvieron un almendrado “desarmado” y fue viral en Twitter

Este domingo se volvió viral en Twitter la experiencia de una usuaria que salió a comer a un restaurante del barrio porteño de Chacarita y se llevó una gran sorpresa al recibir el postre. Según contó, pidió el famoso helado de almendrado, pero se lo sirvieron “desarmado” y provocó cientos de reacciones.

La usuaria @CarlaYumatle se tomó la anécdota con humor, pero muchos seguidores respondieron indignados con la situación. “Vengo a inflamar la aprehensión a la cultura palermochacaritiana de esta red. Ayer fuimos a cenar con unos amigxs a un restaurant de Chacarita. Pedimos almendrado”, expresó en su posteo junto a una foto del plato en cuestión.

Fue a un restaurante de Chacarita, le sirvieron un almendrado "para armar" y fue viral en Twitter

En la imagen se podía ver servido 5 bochas de helado de crema con una lluvia de almendras por encima y una cucharada de dulce de leche al costado. Encima, la creadora de contenido contó que le indicaron que el postre vendría con caramelo, por lo que al recibir el plato la sorpresa fue aún mayor.

“Nos dijeron que el almendrado venía con ‘caramel’. Fue todo un momento de gran desconcierto jaja”, recordó divertida en un intercambio en hilo con las respuestas de los usuarios. “Es más, comés sólo con reserva. Como dijo mi amigo: ‘Maldito Derrida, nos deconstruyeron el almendrado´”, expresó la mujer que es teórica política.

Entre los cientos de mensajes que recibió, uno de los usuarios le preguntó en chiste: “¿Ese almendrado para armar lo venden en Sodimac? ¿Viene con las instrucciones?”, y la mujer respondió filosófica: “Esta es la evidencia de que ¡el todo es más que la suma de sus partes!”.

La reacción de Ivan Noble

La publicación no pasó desapercibida para Iván Noble, que inició un intercambio con la usuaria. Al ver el posteo, el exlíder de Caballeros de la Quema respondió el tuit: “¿Por qué motivo ese lugar, cualquiera sea, sigue con vida?”. Lo cierto es que la mujer no quiso revelar el nombre del restaurante para cuidar las fuentes de trabajo del lugar, pero el músico, también expresó resignado con la situación: “El mundo no tiene remedio”.