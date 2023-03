Pedro Pascal eligió qué comida le gusta más entre Chile y Estados Unidos y la respuesta se hizo viral

Pedro Pascal no para de cosechar éxitos en streaming. Luego del estreno de The Last of Us, la serie en la que triunfa de la mano de HBO Max, regresó a Disney + con la tercera temporada de The Mandalorian.

En ambas ficciones, Pedro Pascal es protagonista, por lo que también está encargado de promocionar las mismas a través de entrevistas. Sin embargo, uno de sus últimos reportajes se convirtió en viral.

Pedro Pascal en The Last of Us Foto: Instagram

Esto se debe a que, en el mismo, Pascal fue consultado sobre las comidas más típicas de Estados Unidos, país en el que fue naturalizado y Chile, su país de origen. La elección del actor se volvió viral por lo divertida que fue.

"The Mandalorian", temporada 3: ¿Qué pasará con Grogu? (Foto: @themandalorian)

¿Qué escogió Pedro Pascal entre las comidas de Chile y Estados Unidos?

En la primera ronda de esta entrevista, Pascal debió escoger entre un Super 8 y un dulce estadounidense llamado Reese´s. Este último se llevó todos los aplausos del actor. Luego fue el turno de una clásica empanada de carne chilena, frente a una hamburguesa de McDonald´s. Aquí si, finalmente, Chile se quedó con la elección.

Seguido a esto comparó un dulce con manjar con una galleta de empaque, la cual no le gustó para nada restándole así un punto a Estados Unidos. No obstante, el país que lo acogió luego sumó más puntos debido a que entre una banana con leche y un milkshake norteamericano de frutilla, escogió el último.

Por último, Pedro volvió a elegir a Chile al tener que decidir entre una marraqueta con palta y un sándwich con mantequilla de maní y mermelada. Con esto, dejó en claro que hay cosas que sí y cosas que no, sin importar el país de procedencia.