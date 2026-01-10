Ni Havanna ni Guaymallén: cuál es el alfajor que lidera el top 10 de los más vendidos en Argentina en 2025

Si hay algo que no falla en la Argentina es el alfajor. En kioscos, supermercados, estaciones de servicio y mochilas escolares, sigue siendo el rey absoluto. En 2025, las ventas confirmaron una tendencia clara: conviven la nostalgia, el precio accesible y las marcas que supieron aggiornarse sin perder esencia.

Según el ranking difundido por Rankings de Argentina, estos fueron los 10 alfajores más vendidos del país en 2025, un listado que mezcla históricos, sorpresas y clásicos que nunca se fueron.

El primer puesto quedó para Rasta, la marca que en pocos años pasó de fenómeno de redes a líder absoluto en ventas. Su fórmula es simple pero efectiva: abundante dulce de leche, estética cuidada y un posicionamiento joven que conectó fuerte con nuevas generaciones.

Rasta fue el más elegido del año.

En segundo lugar aparece Guaymallén, el alfajor popular por excelencia. Barato, rendidor y omnipresente, sigue siendo una elección diaria para millones. No necesita marketing sofisticado: juega de local desde hace décadas.

Guaymallén está en el top tres, una vez más.

El podio lo completa Fantoche, otra marca histórica que supo mantenerse vigente con variedad de sabores y fuerte presencia en kioscos. Un clásico que nunca defrauda.

Fantoche se quedó con el tercer lugar.

Más abajo, pero igual de fuertes, aparecen nombres que forman parte del ADN argentino. Jorgito, Capitán del Espacio y Águila ocupan posiciones intermedias, cada uno con su público fiel. Desde el sabor simple y reconocible hasta el perfil más chocolatero, todos mantienen identidad propia.

Clásicos, precio y nostalgia: la fórmula que no falla

El ranking también deja lecturas interesantes. Havanna, sinónimo de alfajor premium y marca turística, quedó séptimo. Vende, pero ya no domina el consumo masivo. Bon o Bon y Tatín confirman que el recuerdo de la infancia sigue pesando fuerte a la hora de elegir.

Cierra el top 10 Cachafaz, una marca asociada a calidad y regalo, más que al consumo diario. Su presencia muestra que todavía hay espacio para propuestas más gourmet, aunque el volumen lo sigan marcando los alfajores accesibles.

El ranking completo.

El listado completo de los más vendidos en 2025 quedó así:

Rasta Guaymallén Fantoche Jorgito Capitán del Espacio Águila Havanna Bon o Bon Tatín Cachafaz

En redes, el ranking generó debate inmediato. Algunos celebraron el liderazgo de Rasta, otros defendieron a Guaymallén como “el verdadero alfajor del pueblo” y no faltaron quienes se quejaron por la posición de Havanna.