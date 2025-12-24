Así son los nuevos alfajores Havanna Playa Bristol y Playa Grande en homenaje a Mar del Plata

Si sos fanático del clásico alfajor Mar del Plata, preparate, porque Havanna acaba de subir la apuesta. En un homenaje a los 150 años de “La Feliz”, la marca lanzó dos nuevas variedades que buscan conectar directamente con nuestra memoria emotiva: el Alfajor Playa Bristol y el Alfajor Playa Grande.

Pero vamos a lo importante: ¿Qué tienen de especial y de qué están hechos? Acá te describimos la anatomía de estas dos nuevas “bombas” de 90 gramos.

El ADN: sal marina y doble relleno

Lo primero que tenés que saber es que ambos mantienen la estructura que hizo famoso al alfajor Mar del Plata: son alfajores grandes, de 90 gramos, con doble relleno y esas características tapas con cristales de sal marina que le dan el toque distintivo.

Sin embargo, las recetas internas cambian drásticamente para reflejar la personalidad de cada playa.

Alfajor la felicidad y la Bristol: para los dulceros

Este alfajor está pensado para quienes buscan suavidad y notas acarameladas.

La cobertura: Está bañado en un novedoso chocolate Gold , exclusivo de la marca, que se destaca por tener suaves notas a caramelo.

El relleno: Combina el clásico dulce de leche Havanna con un corazón cremoso de ganache de chocolate blanco.

Lobo Marino de la Bristol de Mar del Plata (Foto: Turismo Mar del Plata)

Alfajor la felicidad Playa Grande: intensidad y textura

La opción para los amantes del chocolate amargo y las texturas complejas.

La cobertura: Un baño intenso de chocolate 70% cacao .

El relleno: Trae dulce de leche Havanna, pero la estrella es su centro: un núcleo delicado de crème brûlée que incluye trocitos crocantes de dulce de leche.

Playa Grande, Mar del Plata. Una de las más concurridas, es ideal para la práctica del surf en su nivel inicial. (Mario Cherrutti)

¿Cómo conseguirlos?

La mala noticia para los ansiosos es que, por ahora, hay que viajar. Este lanzamiento es exclusivo de la Costa Atlántica.

Estarán disponibles a partir del sábado 27 de diciembre en todos los locales de la costa desde las 11:00 hs, aunque el local de La Perla (Mar del Plata) tendrá la primicia exclusiva desde las 9:00 hs. Se podrán comprar sueltos o en una caja combinada de 8 unidades.