Ni harina ni azúcar: 5 ideas saludables para acompañar el mate, según Abril Cormillot

El mate es uno de los rituales más arraigados de la cultura argentina y atraviesa desayunos, meriendas y charlas eternas. Sin embargo, muchas veces llega acompañado de opciones ultraprocesadas que terminan jugando en contra del objetivo de comer mejor. Frente a eso, Abril Cormillot decidió meter cuchara y mostrar que se puede disfrutar del mate sin caer siempre en lo mismo.

La nutricionista compartió sus recomendaciones en Cuestión De Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi, y lo hizo con humor y sin solemnidad. “Cualquier cosa se come con el mate, aunque con nada de lo que voy a decir ahora”, lanzó entre risas. Aun así, el panel no dudó en probar las propuestas y aprobarlas sin objeciones.

El mate es una de las tradiciones más fuertes de la gastronomía argentina.

Quién es Abril Cormillot y por qué todos escuchan sus consejos

Nieta del reconocido médico Alberto Cormillot, Abril construyó su propio camino dentro de la nutrición con un perfil más relajado, moderno y cercano. En televisión se convirtió en una referente para quienes buscan mejorar hábitos sin discursos extremos ni prohibiciones rígidas. Su enfoque apunta a sumar opciones posibles y sostenibles en el día a día.

Tostada con palta y tomate.

Con esa lógica, presentó cinco ideas pensadas para acompañar el mate y evitar el picoteo automático. Todas son fáciles de armar y no requieren grandes preparaciones.

Tostada con palta y tomate: Apostá por una tostada simple, sumá palta pisada y tomate fresco. Si querés reforzarla, agregá un poco de queso o jamón magro. Es saciante y aporta grasas saludables.

Pinchos de tomate, queso y albahaca: Armá brochetitos rápidos con ingredientes frescos. Funcionan perfecto para picar y le dan un giro salado al mate sin sumar harinas de más.

Verduras crudas cortadas con hummus.

Bastoncitos de zanahoria y apio con hummus: Cortá verduras crudas y acompañá con hummus. Sumás fibra, textura crocante y algo distinto a lo habitual.

Frutas de estación: Elegí frutas frescas, cortalas y tenelas listas en un plato. Aportan dulzor natural y ayudan a romper con la idea de que el mate solo va con algo pesado.

Plato de frutas.

Tostado de pan francés o árabe con jamón y queso: Permitite un clásico, pero elegí panes integrales o bajos en sodio. El secreto está en la calidad de los ingredientes y no en la cantidad.

Abril remarcó que lo importante es variar y animarse a probar. El mate puede seguir siendo ese momento de disfrute diario sin transformarse en un sabotaje silencioso.