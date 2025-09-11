Ni galletita, ni alfajor: cómo hacer colaciones cordobesas, la receta ideal para disfrutar en la merienda

Las colaciones cordobesas son un clásico argentino. Este original postre tiene origen en Córdoba pero, en los últimos años, se ha vuelto furor debido a la viralidad que tuvo su receta. En TikTok, el usuario Edgardo Ríos, más conocido como @mambrunense, compartió sus trucos para preparar este postre delicioso en simples pasos.

El chef y creador de contenido mostró forma más fácil de hacer las colaciones caseras con pocos ingredientes y una explicación detallada para que queden deliciosas. Acá, la receta de las típicas colaciones cordobesas con sus ingredientes y el paso a paso para hacerlas en casa.

Las colaciones de dulce de leche son un bocado muy elegido en Córdoba.

Ingredientes

Para la masa:

150 gr. Harina 0000

1 cda. Azúcar

1 cdita. Polvo de hornear

20 gr. Manteca

1 cda. Alcohol

4 yemas de huevo

Para el relleno:

400 gr. Dulce de leche repostero

Para la cobertura:

250 gr. Azúcar impalpable

1 cda. Jugo de limón

2 cdas. Agua aprox

Preparación: cómo hacer paso a paso las colaciones cordobesas

Para la masa tenes que unir todos los ingredientea y amasar por unos segundos hasta que te quede un bollo resistente. Dejalo reposar en heladera 15 minutos así de paso se hidrata bien. Estirar finito (3 mm. de espesor) con la ayuda de un poco de harina y usar un cortante de 5 cm. Darle forma ovalada y pincharlo. Poner en una placa y llevar a horno precalentado 170°/180°c. por 8 a 10 minutos o hasta que dore levemente. Dejar enfríar y rellenar con una montañita de dulce de leche. Para el glasé mezclar todos los ingredientes hasta lograr una consistencia espesa pero fluída y cubrir sobre cada colación. Dejar orear sobre una rejilla por 2 horas o hasta que se seque el glasé.

Esta receta compartida por @mambrunense es original del libro “Alfajor, identidad argentina” de @pabloremaggi.