Las colaciones son una de las dulzuras características de la provincia de Córdoba y el fin de semana con lluvias es un marco ideal para poner las manos a trabajar en la cocina. En este contexto, Andrés Chaijale, prestigioso chef de Córdoba, compartió su receta, el paso a paso y algunas notas a tener en cuenta.

Cómo hacer colaciones: la receta de un prestigioso cocinero de Córdoba

Chaijale definió al alfajor de una sola tapa rellena de dulce de leche como una de sus preparaciones preferidas para disfrutar con el mate. Ya sea en la mañana, durante la tarde o como postre, se constituye como un bocado dulce ideal para agasajarse.

Las colaciones de dulce de leche son un bocado muy elegido en Córdoba.

Los ingredientes para hacer colaciones :

Harina 0000 : 500 gramos.

Bicarbonato de amonio : 15 gramos.

Yemas : 4 unidades.

Azúcar : 40 gramos.

Alcohol : 40 mililitros.

Dulce de leche : 600 gramos.

Fondant: 250 gramos.

El paso a paso para hacer colaciones :

Mezclar la harina, el azúcar y el bicarbonato de amonio formando una corona.

Colocar en el centro las yemas y el alcohol , amasar muy bien hasta lograr una masa lisa.

Tapar y dejar descansar 20 minutos .

Estirar hasta lograr el grosor deseado (aproximadamente 5 milímetros).

Cortar en forma de círculos y dar forma hundiendo en el centro y levantando los bordes, picar con un tenedor.

Hornear a una temperatura de 190ºC por espacio de 7 minutos (no dorar).

Dejar enfriar y rellenar con dulce de leche.

Cubrir con fondant fundido en baño de maría.

Notas a tener en cuenta para hacer colaciones