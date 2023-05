MasterChef: el plato de Estefanía que la puso de nuevo en la competencia

Este domingo se vivió una noche definitoria en MasterChef en la gala del repechaje. Todos los participantes eliminados tuvieron su última oportunidad para volver a la competencia y para ello debieron elaborar un plato con el ingrediente que los dejó a fuera por primera vez.

A Estefanía Herlein le tocó pulpo, su peor pesadilla. Pero la profesional de prensa y comunicación enfrentó su miedo y realizó un plato que logró dejar sin palabras a Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular y hasta alcanzó las felicitaciones de Wanda Nara.

Estefanía volvió a MasterChef Foto: Adrian Diaz (c)

La joven de 34 años presentó ante los jueces un pulpo con ensalada y boniato al horno que recibió muy buenas devoluciones. Tanto es así que su sueño de volver las cocinas más famosas del país se hizo realidad.

Las críticas del jurado al pulpo de Estefanía en MasterChef

Si bien recibió algunas observaciones negativas, a la hora de elegir a los dos competidores para su regreso al certamen, los jueces eligieron en primer lugar a Antonio López con sus tortellinis rellenos con camarones, y en segundo puesto a Estefanía.

Estefanía volvió a MasterChef Foto: Captura video

“El pulpo está bien cocido. Me hubiera gustado un poco de esa desprolijidad cuidada. Pero de sabor el pulpo está correcto, me gusta el dulce, no tanto de la frutilla, pero sí del boniato”, indicó Betular.

A su turno, el chef italiano expresó: “Los sabores están muy bien mezclados”, pero advirtió que en su preparación faltó “algo crocante”. Mientras que Germán fue preciso: “Lo principal acá es el pulpo, y el pulpo está muy bien. No me disgusta este desorden, me parece como un Pollock de pulpo. Es un desorden lindo, agradable de ver. Está excelente para mí”.

Y a la hora de conocer la noticia de su regreso a la competencia, Estefi subió directo al balcón y expresó: “Estoy muy emocionada. Siento que hay un montón de gente ahí abajo que merece estar acá y me pone un poco triste, es una mezcla de emociones. Estoy muy contenta, le agradezco al jurado y quiero mucho a mis amigos”.

El tercer y último participante en volver fue Juan Ignacio, que le tocó hacer una receta con naranjas. En su caso fue elegido gracias al voto de sus compañeros.