Mala Sangre Tour: qué come Jimena Barón antes de sus shows

Este 13 de junio Jimena Barón volvió a los escenarios con su Mala Sangre Tour con fechas confirmadas para Rosario y Córdoba y dos Teatro Ópera agotados en Buenos Aires. Según contó la cantante, debió adaptar su alimentación y preparar su físico para poder llevar a cabo el mega show que tiene listo para sus fans.

Con una dieta vegetariana desde los últimos tres años, la intérprete de La Cobra confesó que en el último tiempo volvió a comer carne, lo que le aporta una gran dosis de proteína a su organismo y le permitió un mayor desarrollo de la masa muscular. Y lo complementa con vegetales, legumbres y frutas.

Jimena Barón comenzó su tour

Es así como antes de cada función debe cumplir con una estricta dieta para contar con toda la energía que necesita para poder desarrollar el espectáculo. Según mostró en algunos adelantos en sus redes sociales, el concierto cuenta con un gran despliegue de baile y parte actoral también, incluso participa su hijo, Momo.

“A pesar de haber elegido vestirme de heroína y estar bastante tapada, entrené más que nunca en mi vida para este show y estoy muy orgullosa de eso también”, expresó conmovida por el éxito de sus presentaciones en historias de Instagram.

El esfuerzo físico de Jimena Barón para su Mala Sangre Tour Foto: Instagram/Jmena

Horas antes de salir a escena, Jimena subió también un video donde dejó ver cuál fue su desayuno proteico digno de una artista. En la imagen se pudo ver un plato repleto con dos huevos a la plancha, un puñado de almendras y castaña de cajú, trocitos de mandioca y por supuesto, mate para acompañar todo.

La picante frase de Jimena Barón para Gianinna Maradona

En lo que fue el debut de su gira en Buenos Aires, Jimena arrancó con todo y deslizó una fuerte frase para Gianinna Maradona, su examiga y a quien le habría dedicado su canción “La Araña”. EL tema habla de la traición que sufrió y la historia parece hacer referencia a su mala experiencia en su relación con Daniel Osvaldo.

Jimena Barón comenzó su tour y no se olvidó de Gianinna Maradona

“Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió. Y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cog** a los maridos de sus amigas”, dijo la también actriz en voz en off antes de aparecer frente a sus miles de admiradores.