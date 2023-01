La invitó a comer en su primera cita, le pidió que pagara la mitad de la cuenta y su reacción se hizo viral.

Las redes sociales están llenas de debates sobre si las cuentas se deben pagar mitad y mitad o si el que invita a salir debe pagar todo completo. Es por eso que el usuario @benfurken de TikTok decidió hacer la prueba para ver qué pasaría si le pedía pagar la cuenta en partes iguales a la chica que invitó a comer.

En el clip de video se escucha al creador de contenido explicando la situación luego de que llegara con una joven a un restaurante popular en la colonia Condesa en Ciudad de México. “Por fin logré salir con la chica que me gusta, pero, ¿quién tiene que pagar todo, ella o yo? ¿o mitad y mitad?”, contó.

Luego, en el momento en que llegan a servirle un segundo plato a la joven, el tiktoker expresó: “¿Otra (comida)? Está un poco caro, ¿no? O sea, se ve bueno, muy bueno”.

Cuál fue la reacción de la chica cuando le pidieron que pagara la mitad de la cuenta

Al momento de llegar la cuenta, la cual ascendía a los 3.944 pesos mexicanos (unos 206 dólares), el joven le pidió a la chica que pagara la mitad de la cuenta y un 20% de propias, ya que él la había ido a buscar en su auto a su casa y la iba a regresar.

Fue ahí cuando la chica reaccionó: “O sea, ¿cómo?... ¿O sea te tendría que poner 2 mil pesos? Oye, es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, más aparte el servicio... Es la primera vez que me invitas a salir y eso no se hace”, señaló.

Luego de que la joven se levanta para hablar aparte con la mesera y que la situación se sale de control, el tiktoker se acerca a ella y trata de explicarle que es una broma y que todo era para el video. El video ya lleva más de un millón de reproducciones.